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Арсенал Зінченка впевнено переміг ПСЖ у 2 турі Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 1 жовтня, 23:52
Арсенал Зінченка впевнено переміг ПСЖ у 2 турі Ліги чемпіонів
ФК Арсенал

Лондонський Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко, впевнено переміг французький ПСЖ у 2 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

"Каноніри" вийшли вперед вже на 20 хвилині, прекрасний навіс реалізував Кай Гаверц. А за 15 хвилин Букайо Сака реалізував штрафний удар. Його удар йшов по центу воріт, проте Джанлуїджі Доннарумма не зміг відбити м'яч, оскільки його дезорієнтували гравці Арсенала, які набігали на передачу.

У другому таймі команди обопільно створювали небезпечні моменти, проте реалізувати їх вони не змогли. Тож Арсенал здобув важливу перемогу для боротьби за вихід у плейоф турніру. Наразі команда набрала 4 очки за 2 тури. У ПСЖ залишається 3 бали в активі.

Зазначимо, що Зінченко пропустив матч через пошкодження. За словами Мікеля Артети він зможе повернутися на поле за декілька тижнів.

Ліга чемпіонів УЄФА, основний раунд
2 тур, 1 жовтня

Арсенал – ПСЖ 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Гаверц, 2:0 - 35 Сака

Нагадаємо, у першому турі ЛЧ Арсенал розписав мирову з Аталантою, а ПСЖ мінімально переміг Жирону Віктора Циганкова.

Арсенал (Лондон) Олександр Зінченко ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25

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