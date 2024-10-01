Арсенал Зінченка впевнено переміг ПСЖ у 2 турі Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко, впевнено переміг французький ПСЖ у 2 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

"Каноніри" вийшли вперед вже на 20 хвилині, прекрасний навіс реалізував Кай Гаверц. А за 15 хвилин Букайо Сака реалізував штрафний удар. Його удар йшов по центу воріт, проте Джанлуїджі Доннарумма не зміг відбити м'яч, оскільки його дезорієнтували гравці Арсенала, які набігали на передачу.

У другому таймі команди обопільно створювали небезпечні моменти, проте реалізувати їх вони не змогли. Тож Арсенал здобув важливу перемогу для боротьби за вихід у плейоф турніру. Наразі команда набрала 4 очки за 2 тури. У ПСЖ залишається 3 бали в активі.

Зазначимо, що Зінченко пропустив матч через пошкодження. За словами Мікеля Артети він зможе повернутися на поле за декілька тижнів.

Ліга чемпіонів УЄФА, основний раунд

2 тур, 1 жовтня

Арсенал – ПСЖ 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Гаверц, 2:0 - 35 Сака

Нагадаємо, у першому турі ЛЧ Арсенал розписав мирову з Аталантою, а ПСЖ мінімально переміг Жирону Віктора Циганкова.