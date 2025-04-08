Арсенал з фантастичним дублем Райса розгромив Реал, Баварія поступилась Інтеру в Лізі чемпіонів

У вівторок, 8 квітня, відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Лондонський Арсенал вдома обіграв мадридський Реал. Дублем у складі господарів поля відзначився англійський півзахисник Деклан Райс. Спочатку на 58-й хвилині він ідеальним ударом обвів стінку та поцілив під стійку воріт Тібо Куртуа, а за 10 хвилин у схожому стилі оформив другий гол. Ще один гол в активі Мікеля Меріно.

Зазначимо, що Райс став першим гравцем у плейоф Ліги чемпіонів, який відзначився двома голами зі штрафних.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко зустріч провів на лаві запасних. Водночас голкіпер "вершкових" Андрій Лунін пропускав поєдинок через пошкодження отримане у матчі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

В іншій зустрічі ігрового дня Баварія у Мюнхені на "Альянц Арені" поступилась Інтеру. На гол Лаутаро Мартінеса в першому таймі німці відповіли влучним ударом Томаса Мююлера на 85-й хвилині гри. Проте вже за хвилину міланці розігнали стрімку контратаку, яку замкнув Давіде Фраттезі.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/4 фіналу, перші матчі, 8 квітня

Арсенал (Лондон) – Реал (Мадрид) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Райс, 2:0 – 70 Райс, 3:0 – 75 Меріно

Вилучення: Камавінга 90+4 (друга жовта)

Баварія (Мюнхен) – Інтер (Мілан) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Мартінес, 1:1 – 85 Мюллер, 1:2 – 88 Фраттезі

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 16 квітня.

У середу, 9 квітня, буде зіграно ще два чвертьфінальні поєдинки – ПСЖ прийме Астон Віллу, а Барселона зустрінеться з Боруссією Дортмунд.