Шахтар здобув першу перемогу в ЛЧ, здолавши Янг Бойз у вольовому стилі

На стадіоні "Арена Ауф Шальке" в німецькому Гельзенкірхені відбувся матч четвертому туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар приймав швейцарський Янг Бойз. Поєдинок завершився перемогою чемпіона України з рахунком 2:1.

Команда Маріно Пушича підходила до гри з "молодими хлопцями", маючи лише один заліковий бал в активі. Ба більше, Шахтар не забив у перших трьох турах жодного м'яча, тож від зустрічі з командою, яка програла всі три поєдинки на старті турніру, були особливі очікування.

Утім, розпочався поєдинок зовсім не так, як того хотілося б "гірникам" та їхнім уболівальникам. На 28-й хвилині Ніасе обікрав Бондаренка на половині поля Шахтаря, а Імері від лінії штрафного низом відправив м'яч у ворота, відкривши рахунок.

Проте донеччани дуже швидко змогли повернути рівновагу на шальки терезів. Судаков ліворуч увірвався до штрафного майданчика Янг Бойз і прострілив до воротарської зони, звідки Зубков переправив м'яч у сітку.

А незадовго до перерви Судаков і сам відзначився голом: Георгій обігрався з Кевіном, дійшов до правого кута карної зони й влучно пробив у дальній кут, вивівши Шахтар вперед уперше в оновленій Лізі чемпіонів.

У другому таймі Янг Бойз намагався зрівняти рахунок, проте надійна гра захисту Шахтаря та голкіпера Дмитра Різника допомогли зберегти переможний результат і набрати надважливі три очки.

Ліга чемпіонів-2024/25

4 тур. 6 листопада

Шахтар – Янг Бойз – 2:1

Голи: 0:1 – 60 Імері, 1:1 – 31 Зубков, 2:1 – 41 Судаков

Шахтар: Різник – Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Судаков, Криськів, Бондаренко, Кевін (Марлон, 79), Егіналду (Сікан, 68), Зубков

Янг Бойз: Келлер – Блум, Беніто (Лакоми, 33), Лаупер (Сміт, 62), Атекаме, Коллі (Віржиньюс, 62), Ніасе, Угринич, Маль (Еліа, 62), Імері (Монтейру, 46), Ганвула

Після чотирьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише чотири очки, Янг Бойз досі залишається без залікових балів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ, а "молоді хлопці" за день до цього прийматимуть італійську Аталанту.