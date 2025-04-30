Футбольна феєрія: Барселона та Інтер зіграли внічию у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Барселона вдома зіграла внічию з Інтером у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3.

Рахунок у грі був відкритим вже на 30-й секунді. Нападник гостей Маркус Тюрам п'яткою замкнув передачу Дюмфріса. Цей гол став найшвидшим в історії на цій стадії турніру.

Вже за декілька хвилин "нерадзуррі" подвоїли перевагу. Після подачі кутового диво-голом відзначився Дюмфріс.

Барселона змогла відквитати один м'яч старанням Яміна Ямала. 17-річний гравець увірвався у штрафну суперника та пробив у дальній кут воріт Зоммера. А наприкінці першого тайму рахунок зрівняв Ферран Торрес.

Друга половина гри розпочалась з атак Барселони, проте голом знову відзначився Інтер – Дюмфріс оформив дубль після подачі кутового.

Каталонці майже одразу відновили рівновагу завдяки фантастичному пострілу з-за меж штрафного майданчика від Рафіньї. М'яч відскоком від поперечки влучив у спину Зоммера та залетів у сітку воріт.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/2 фіналу, перший матч, 30 квітня

Барселона (Іспанія) – Інтер (Італія) 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 – 1 Тюрам, 0:2 – 21 Дюмфріс, 1:2 – 24 Ямал, 2:2 – 38 Торрес, 2:3 – 64 Дюмфріс, 3:3 – 65 Зоммер (автогол)

Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 6 травня у Мілані на "Сан-Сіро".

Нагадаємо, напередодні Арсенал Олександра Зінченка поступився ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.