Барселона, Баєр, Інтер та Ман Сіті здобули перемоги в 2 турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 жовтня, в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбулося дев'ять поєдинків.

Ігровий день відкривали матчі в Німеччині та Австрії. Зальцбург вдруге поспіль зазнав розгромної поразки. Цього разу кривдниками "биків" став французький Брест. У першому турі австрійський гранд поступився 0:3 Спарті.

Чеський клуб продовжив набирати очки. Пражани зіграли внічию з німецьким Штутгартом.

Розгромні домашні перемоги записали до активу Барселона, Інтер та Боруссія Дортмунд. Манчестер Сіті також здобув впевнений тріумф, але на виїзді. Проти чемпіона Англії нічого не зміг вдіяти Слован Данила Ігнатенка.

ПСВ не втримав перевагу над Спортингом, пропустивши на 84 хвилині. Баєр мінімально здолав Мілан.

У центральній зустрічі дня Арсенал досить впевнено обіграв ПСЖ.

Ліга чемпіонів – основний раунд

2 тур, 1 жовтня

РБ Зальцбург – Брест 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Сіма, 0:2 – 66 Камара, 0:3 – 71 Сіма, 0:4 – 75 Лаге

Штутгарт – Спарта 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Мійо, 1:1 – 32 Кайрінен

Арсенал – ПСЖ 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Хаверц (20), 2:0 – Сака (35)

Баєр – Мілан 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Боніфейс (51)

Інтер – Црвена Звєзда 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Чалханоглу (11), 2:0 – Арнаутович (59), 3:0 – Марітнес (71), 4:0 – Таремі (81)

Боруссія Д – Селтік 7:1 (5:1)

Голи: 1:0 – Джан (8, пен), 1:1 – Маеда (9), 2:1 – Адеємі (16), 3:1 – Адеємі (29), 4:1 – Гірассі (40, пен), 5:1 – Адеємі (45), 6:1 – Гірассі (66), 7:1 – Нмеча (79)

Барселона – Янг Бойз 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Левандовський (9), 2:0 – Рафінья (34), 3:0 – Мартінес (37), 4:0 – Левандовський (50), 5:0 – Алі Камара (81, авт)

Слован – Манчестер Сіті 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – Гюндоган (8), 0:2 – Фоден (15), 0:3 – Голанд (58), 0:4 – МакТі (74)

ПСВ – Спортинг 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Схаутен (15), 1:1 – Браганса (84)

Нагадаємо, матч Шахтар – Аталанта відбудеться завтра, 2 жовтня. Старт гри – 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 19:45 за київським часом.

Зазначимо, у стартовому турі Ліги чемпіонів "гірники" розписали нульову нічию з італійською Болоньєю, а Аталанта розійшлася миром з Арсеналом (0:0).