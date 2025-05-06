Інтер – Барселона 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні, 6 травня, Барселона завітає до Інтера у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Зустріч відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.

30' Педрі вкрай неточно пробив з дальньої відстані. 25' Педрі отримав передачу від Еріка на правий фланг штрафного, після чого прострілив з лицьової на Ольмо в район воротарського, але йому завадив пробити Ачербі. 21' ГОООООЛЛЛЛ!!! Лаутаро Мартінес відкриває рахунок після передачі Думфріса!!! Для аргентинського форварда це 9-й гол у 13 матчах Ліги чемпіонів цього сезону! 16' Ямал пробивав з-за меж штрафного майданчика, однак м'яч полетів прямо в руки Зоммеру. 11' Думфріс увірвався до штрафного майданчика Барселони й обійшов Мартіна, але двоє захисників встигли перехопити Дензела. 9' Навіс Мартіна з лівого флангу пішов на голову супернику. 5' Передача Ямаля на дальню стійку, куди вривався Рафінья, виявилася неточною. 3' Ямал увірвався до штрафного майданчик Інтера, однак його простріл шведою був заблокований. 1' Торрес опинився в офсайді. Матч розпочався! Стартові склади команд: Інтер: Зоммер – Біссек, Ачербі, Бастоні – Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Лаутаро Барселона: Щесни – Інтїго Мартінес, Ерік Гарсія, Кубарсі, Мартін – Педрі, де Йонг, Ольмо – Ямал, Ферран Торрес, Рафінья

У першій грі між цими командами, яка відбулася тиждень тому, була зафіксована бойова нічия з рахунком 3:3. У тій грі Рафінья побив рекорд Мессі, також Ямал записав до свого активу чергове неймовірне досягнення.

Інтер на шляху до півфіналу без проблем пройшов Феєнорд (4:1 за сумою двох матчів) та мінімально здолав Баварію (4:3). Барселона ж впевнено розібралася із Бенфікою Анатолія Трубіна (4:1) та Боруссією Дортмунд (5:3).