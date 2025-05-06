Інтер – Барселона 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні, 6 травня, Барселона завітає до Інтера у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Зустріч відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.
Матч розпочався!
Стартові склади команд:
Інтер: Зоммер – Біссек, Ачербі, Бастоні – Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Лаутаро
Барселона: Щесни – Інтїго Мартінес, Ерік Гарсія, Кубарсі, Мартін – Педрі, де Йонг, Ольмо – Ямал, Ферран Торрес, Рафінья
У першій грі між цими командами, яка відбулася тиждень тому, була зафіксована бойова нічия з рахунком 3:3. У тій грі Рафінья побив рекорд Мессі, також Ямал записав до свого активу чергове неймовірне досягнення.
Інтер на шляху до півфіналу без проблем пройшов Феєнорд (4:1 за сумою двох матчів) та мінімально здолав Баварію (4:3). Барселона ж впевнено розібралася із Бенфікою Анатолія Трубіна (4:1) та Боруссією Дортмунд (5:3).