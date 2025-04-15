Хеттрик Гірассі не врятував Боруссію Д, Астон Вілла ледь не шокувала ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 15 квітня, відбулися матчі-відповіді чвертьфінальної стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У Бірмінгемі на "Вілла Парк" місцева Астон Вілла приймала ПСЖ, який минулого тижня переміг з рахунком 3:1.

Для багатьох могло здатися, що доля протистояння була вирішена за підсумком першої півгодини гри, адже гості успішно реалізували дві контратаки. Але підопічні Унаї Емері відмовилися здаватися та спробували повернутися в гру, незважаючи на рахунок 1:5 за сумою двох матчів на той момент.

Камбек розпочав Юрі Тілеманс, якому допоміг невеликий рикошет. Ще один рикошет допоміг і Джону МакГінну на старту другого тайму. І майже одразу Езрі Конса вивів англійців уперед.

Віллани ще деякий час мали психологічну перевагу, але французи прокинулися і також почали атакувати. І хоча команди мали в активі ще півгодини ігрового часу, рахунок на табло більше не змінювався, а тому ПСЖ з нервами, але пройшов до півфіналу, де зіграє з переможцем пари Реал – Арсенал.

Ліга чемпіонів-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, матч-відповідь, 15 квітня

Астон Вілла – ПСЖ 3:2 (1:2) – за сумою двох матчів 4:5

Голи: 0:1 – 11 Хакімі, 0:2 – 28 Мендеш, 1:2 – 34 Тілеманс, 2:2 – 55 МакГінн, 3:2 – 57 Конса.

Ще один трилер ввідбувся в Дортмунді на "Сігнал Ідуна Парк". Боруссія після нищівної поразки 0:4 в Каталонії сподівалася хоч якось порадувати власних фанатів, які прийшли подивитися на гру улюбленої команди проти Барселони.

І, варто відзначити, що "джмелі" із цим завданням впоралися. Вже на 11-й хвилині Серу Гірассі відкрив рахунок, реалізувавши пенальті паненкою. Одразу по перерві форвард оформив дубль, але за лічені хвилини команді Гансі Фліка допоміг Рамі Бенсебаїні. Захисник намагався перервати простріл з флангу, але натомість він відправив м'яч до сітки власних воріт.

За 15 хвилин до кінця основного часу Гірассі записав на свій рахунок хеттрик, проте на більше дортмундців не вистачило. Барселона відстояла необхідний їй результат та виграла протистояння. У півфіналі каталонці зустрінуться або з Інтером, або з Баварією.

Боруссія Дортмунд – Барселона 3:1 (1:0) – за сумою двох матчів 3:5

Голи: 1:0 – 11 Гірассі (пенальті), 2:0 – 49 Гірассі, 2:1 – 54 Бенсебаїні, 3:1 – 76 Гірассі.

Нагадаємо, що півфінальні пари Ліги чемпіонів сезону-2024/25 визначаться завтра, 16 квітня.

У Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" Реал прийматиме Арсенал, а паралельно із цим у Мілані на "Джузеппе Меацца" Інтер зіграє з Баварією.