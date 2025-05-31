ПСЖ з історичним рахунком розтрощив Інтер у фіналі Ліги чемпіонів

Парі Сен-Жермен обіграв міланський Інтер у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

ПСЖ активно розпочав зустріч, фактично затиснувши суперника на його половині поля. Тиск парижан втілився у результат вже на 12-й хвилині – Вітінья віддав неймовірну розрізну передачу на Дезіре Дуе, який знайшов вільного Хакімі в штрафному майданчику. Марокканець без проблем відправив м'яч у пусті ворота (1:0)

Вже за 8 хвилин Дуе подвоїв перевагу парижан, 19-річний француз увірвався у штрафний майданчик та пробив по воротах, м'яч від ноги Дімарко дезорієнтував Зоммера та влетів у сітку (2:0).

Дуе не зупинився у другій половині та оформив дубль. Нападник відгукнувся на передачу Вітіньї, випередив Бастоні та ударом у ближній кут переграв Зоммера (3:0).

Надалі Хвіча Кварацхелія використав вихід віч-на-віч з голкіпером після пасу Усмана Дембеле (4:0). Остаточний рахунок у грі встановив ще один 19-річний гравець - Сенні Маюлу (5:0)

Зазначимо, що до цього найрозгромніша поразка у фіналі Ліги чемпіонів відбулась у 1994 році, коли Мілан обіграв Барселону з рахунком 4:0.

Для ПСЖ – це перший в історії титул чемпіона ЛЧ. До цього парижани грали у фіналі лише раз – у 2020 році (поразка від Баварії 0:1).

Ліга чемпіонів-2024/25

Фінал, 31 травня

ПСЖ – Інтер 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Хакімі, 2:0 – 20 Дуе, 3:0 – 63 Дуе, 4:0 – 73 Кварацхелія, 5:0 – 87 Маюлу

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 78) – Невеш (Заїр-Емері, 84), Вітінья, Руїс (Маюлу, 84) – Дуе (Баркола, 66), Дембеле, Кварацхелія (Рамос, 84)

Інтер: Зоммер – Павар (Бісек, 54), Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (62 Августо), Дімарко (Залевський, 54) – Мартінес, Тюрам

Попередження: 65 Дуе, 90 Хакімі – 56 Залевський, 69 Тюрам, 71 Ачербі