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Бенфіка з Трубіним здолала Црвену Звезда, Баєр розгромив Феєнорд у першому турі Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 19 вересня, 21:40
Бенфіка з Трубіним здолала Црвену Звезда, Баєр розгромив Феєнорд у першому турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 19 вересня, відбулося два матчі в межах першого раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, Бенфіка з Анатолієм Трубіним у складі здобула мінімальну перемогу над сербською Црвеною Звезда, а фіналіст торішньої Ліги Європи, Баєр, розгромив Феєнорд з рахунком 4:0.

Ліга чемпіонів УЄФА-2024/2025
1 тур, 19 вересня

Феєнорд – Баєр 0:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 5 Вірц, 0:2 - 30 Грімальдо, 0:4 - 36 Вірк, 0:4 - 45 автогол Велленройтер

Црвена Звезда – Бенфіка 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Актюркоглу, 0:2 - 29 Кокджу, 1:2 - 86 Мілсон

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у Лізі чемпіонів:

22:00. Аталанта – Арсенал

22:00. Атлетико – РБ Лейпциг

22:00. Брест – Штурм Грац

22:00. Монако – Барселона

Зазначимо, що основний раунд ЛЧ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.

Напередодні донецький Шахтар зіграв внічию з Болоньєю, а Жирона Віктора Циганкова втратили очки на останніх хвилинах матчу.

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