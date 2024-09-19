Бенфіка з Трубіним здолала Црвену Звезда, Баєр розгромив Феєнорд у першому турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 19 вересня, відбулося два матчі в межах першого раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.
Зокрема, Бенфіка з Анатолієм Трубіним у складі здобула мінімальну перемогу над сербською Црвеною Звезда, а фіналіст торішньої Ліги Європи, Баєр, розгромив Феєнорд з рахунком 4:0.
Феєнорд – Баєр 0:4 (0:4)
Голи: 0:1 - 5 Вірц, 0:2 - 30 Грімальдо, 0:4 - 36 Вірк, 0:4 - 45 автогол Велленройтер
Црвена Звезда – Бенфіка 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Актюркоглу, 0:2 - 29 Кокджу, 1:2 - 86 Мілсон
Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у Лізі чемпіонів:
22:00. Аталанта – Арсенал
22:00. Атлетико – РБ Лейпциг
22:00. Брест – Штурм Грац
22:00. Монако – Барселона
Зазначимо, що основний раунд ЛЧ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.
Напередодні донецький Шахтар зіграв внічию з Болоньєю, а Жирона Віктора Циганкова втратили очки на останніх хвилинах матчу.