Драматична перемога: Інтер здолав Барселону на шляху у фінал Ліги чемпіонів

Інтер на "Стадіо Джузеппе Меацца" обіграв Барселону у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

Як і тиждень тому "нерадзуррі" знову першими вийшли вперед. Дензела Дюмфріса викотив м'яч на Лаутаро Мартінеса, який переправив його у порожні ворота (1:0). Наприкінці тайму господарі збільшили перевагу після реалізації пенальті Хаканом Чалханоглу (2:0).

Барселона змогла включитися у другій половині гри. На початку другого тайму Гарсія відквитав один гол замкнувши подачу партнера ударом в дотик у "дев'ятку" воріт Зоммера (2:1). А через декілька хвилин відновив рівновагу в схожому стилі Дані Ольмо (2:2). Зазначимо, що в обох голах каталонців асисти віддавав Херард Мартін.

Наприкінці зустрічі Рафінья, який був непомітний увесь матч, вивів Барселону вперше у протистоянні з італійцями вперед. Бразилець у штрафному суперника спочатку пробив у воротаря, але був першим на добиванні.

Інтер зміг перевести гру в овертайм після голу центрального захисника Франческо Ачербі. 37-річний оборонець замкнув простріл з флангу – ввігнавши м'яч під поперечку воріт Войцеха Щенсного.

На старті екстратайму свій шанс змогли використати гравці Інтера. Давіде Фраттезі після скидки Таремі у штрафному майданчику іспанців потужно пробив у дальній кут воріт (4:3).

Ліга чемпіонів-2024/25

1/2 фіналу, матч-відповідь, 6 травня

Інтер (Італія) – Барселона (Іспанія) 4:3 (2:0)

(перший матч 3:3)

Голи: 1:0 – 21 Мартінес, 2:0 – 45+1 Чалханоглу (пен), 2:1 – 54 Гарсія, 2:2 – 60 Ольмо, 2:3 – 87 Рафінья, 3:3 – 90+3 Ачербі, 4:3 – 99 Фраттезі

Другий півфіналіст Ліги чемпіонів визначиться у протистоянні ПСЖ та Арсенала.