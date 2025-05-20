ПСЖ – Інтер: текстова онлайн-трансляція

Парі Сен-Жермен зустрінеться з міланським Інтером у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться в суботу, 31 травня, на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію ігрового дня вирішального поєдинку головного клубного турніру Європи в цій новині.

Нагадаємо, що у півфіналі ПСЖ виявився сильнішим за Арсенал Олександра Зінченка. Перша зустріч у Лондоні завершилася з рахунком 0:1 на користь парижан. Удома підопічні Унаї Емері не відпустили перевагу та обіграли суперника – 2:1.

Інтер у супер епічній грі зумів пройти каталонську Барселону. Виїзний матч завершився для "нерадзуррі" внічию 3:3, а в Мілані завдяки рятівному голу Ачербі на 93-й та переможному м'ячі Фраттезі на 99-й хвилині Інтер завоював путівку до фіналу.

Інтер є одним з найуспішніших клубів у Лізі чемпіонів за всю історію. Міланці тричі вигравали "вухастого" та ще три рази зазнавали поразки у фіналі.

ПСЖ водночас лише одного разу в історії виходив до фіналу ЛЧ – у 2020 році, коли турнір був скорочений через пандемію COVID-19. Тоді парижани зазнали поразки від Баварії.