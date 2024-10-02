Шахтар розгромно програв Аталанті в другому турі ЛЧ

На стадіоні "Арена Ауф Шальке" в німецькому Гельзенкірхені відбувся матч другого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар приймав італійську Аталанту. Поєдинок завершився поразкою чемпіона України з рахунком 0:3.

Ще в першому таймі команда Маріно Пушича пропустила двічі. Спочатку Джімшіті на 21-й хвилині зблизька розстріляв ворота Різника, а перед перервою Лукман ударом в один дотик замкнув передачу від Колашинаца.

У дебюті другої половини зустрічі рахунок став розгромним: Дзаппакоста виконав подачу з флангу, а Белланова протис захисника і точно пробив головою у кут воріт.

Шахтар нічого не зміг протиставити команді Джан П'єро Гасперіні, не здійснивши жодного удару в площину воріт суперника, і заслужено поступився, причому міг пропускати навіть більше.

Ліга чемпіонів-2024/25

2 тур. 2 жовтня

Шахтар – Аталанта – 0:3

Голи: 0:1 – 21 Джімшіті, 0:2 – 44 Лукман, 0:3 – 48 Белланова

Шахтар: Різник – Матвієнко, Бондар, Грам (Конопля, 46), Педро Енріке – Степаненко (Бондаренко, 63), Марлон Гомес (Кевін, 63) – Зубков (Невертон, 76), Судаков, Криськів – Егіналду (Траоре, 63)

Аталанта: Карнесеккі – Коссуну (Годфрі, 83), Джімшіті (Пашалич, 46), Колашинац – Белланова (Куадрадо, 46), Едерсон, де Роон, Дзаппакоста – Самарджич, де Кетеларе (Дзаньоло, 60), Лукман (Ретегі, 60)

Після двох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Аталанта має в активі чотири бали.

У наступному турі "гірники" навідаються у гості до англійського Арсенала, а бергамаски наступного дня на своєму полі прийматимуть шотландський Селтік.