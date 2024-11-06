Шахтар Донецьк – Янг Бойз 1:1. ОНЛАЙН

Донецький Шахтар проводить матч у межах 4 раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. Суперником "гірників" стане швейцарський Янг Бойз.

Поєдинок відбувається на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені.

Склади команд

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко (К), Конопля, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков, Кевін, Егіналдо.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Степаненко, Назарина, Марлон, Педрінью, Невертон, Траоре, Сікан.

Янг Бойз: Келлер, Блум, Беніто (К), Лаупер, Атекаме, Угрінич, Ніассе, Коллі, Малеш, Ганвула, Імері.

Запасні: Єтцер, Віржиньюс, Дема, Елія, Лакомий, Мардзіно, Монтейро, Сміт, фон Бальмос, Іттен.

44' Ганвула головою пробивав з близької дистанції, однак вище воріт пішов м'яч. 43' Блум виконував подачу з лівого флангу, Бондар вибив м'яч подалі від власних воріт. 41' ГООООООООООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Судаков пробив з лінії штрафного майданчика точно в дальній кут воріт! 41' Блум грубо зіграв проти Зубкова, жовтка картка для гравця Янг Бойз. 39' Судаков виконував кутовий, Янг Бойз відбивається. 37' Кевіна збили в центрі поля, штрафний на користь Шахтаря. 35' Сигналізують гравці Шахтаря про гру рукою, а Егіналду після цього моменту зумів головою пробити в руки воротарю. 34' Два кутових виконали гравці Шахтаря, однак пробити по воротах не вийшло. 32' Вимушена заміна в Янг Бойз: замість Беніто на поле вийшов Лакомий. 31' ГОООООООООООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок! Судаков увірвався у штрафний майданчик з лівого флангу і прострілив на Зубкова, який пробив у порожні ворота! 30' Капітан швейцарської команди, Беніто, отримує медичну допомогу за межами поля. 27' Гол! Янг Бойз відкриває рахунок у матчі! Бондаренко помилився з передачею, Імері підібрав м'яч і пробив повз Різника. 24' Контролює Янг Бойз м'яч, просунутися до воріт Різника наразі швейцарцям не вдається. 22' Судаков намагався контратаку розвинути, але передача на Кевіна виявилася невдалою. 21' Конопля грубо на фланзі зіграв, суддя фіксує штрафний для Янг Бойз. 19' Зубков пробивав по воротах, трохи повз ворота пройшов м'яч. 17' Імері невдало пробив злету і знадобилася допомога медиків нападнику швейцарської команди. 15' Зубков вивів Егіналду сам на сам, однак голкіпер виявився сильнішим у цій дуелі. 13' Кевін намагався пробити по воротах, але удар бразильця заблокували. 11' Намагалися швейцарці вибігти в контратаку, однак одна невдала передача збила темп і дозволила захисникам Шахтаря повернутися до власних воріт. 9' Забиває Шахтар, але боковий рефері підняв прапорець після того, як Кевін відправив м'яч у сітку воріт. 8' З правого флангу прострілював Малеш, однак у боротьбі з Кевіном вибив м'яч за межі поля. 6' Бондаренко збив суперника в центрі поля, стандарт для гостей. 4' Відеоасистенти перевірили момент і підтвердили рішення ізраїльського судді Ореля Грінфельда. 3' М'яч затримався у штрафному майданчику Янг Бойз, обидві команди сигналізують про гру рукою, але арбітр фіксує фол в атаці. 2' Ганвула пробивав після закидання з глибини, у ближній кут намагався влучити нападник, однак м'яч зачепив сітку із зовнішньої сторони. 1' Матч розпочався! Лунає гімн Ліги чемпіонів Команди виходять на поле!

Після трьох зіграних матчів донецький Шахтар розташувався на 30 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі один заліковий бал.

Янг Бойз зазнав три поразки в трьох іграх основного раунду Ліги чемпіонів, пропустивши дев'ять голів. Наразі швейцарці знаходяться на 35 позицїі з 36.