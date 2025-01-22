Шахтар переміг Брест та продовжує боротьбу за плейоф Ліги чемпіонів

На стадіоні "Арена Ауф Шальке" в німецькому Гельзенкірхені відбувся матч сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар приймав французький Брест. Поєдинок завершився перемогою чемпіона України з рахунком 2:0.

"Гірникам" у грі з "піратами" необхідно було набирати три очки, тож вони з перших хвилин діяли активно й вже на 18-й хвилині відкрили рахунок. Підопічні Маріно Пушича зловили суперників на контратаці: після грубої помилки захтисника Кевін утік на побачення з воротарем і холоднокровно переграв візаві ударом у правий кут.

Незадовго до перерви Шахтар подвоїв свою перевагу. Азаров після передачі від Судакова увірвався до штрафного майданчика й був збитий голкіпером, за що рефері призначив пенальті. Удар із 11-метрової позначки виконав Судаков, який перехитрив Бізота ударом "паненкою".

У другому таймі гравці Бреста всіма силами намагалися відзначитися у воротах Дмитра Різника, проте голкіпер та захист донеччан відіграли надійно в обороні й зберегли свої володіння на замку.

А на останній компенсованій хвилині Зубков змусив голкіпера французької команди втретє виймати м'яча з сітки. Проте рефері після перегляду відеоповтору все ж скасував взяття воріт.

Завдяки цій перемозі команда Маріно Пушича має в активі відтепер сім залікових пунктів та зберігає шанси на вихід в 1/16 фіналі Ліги чемпіонів. Щоправда, ці шанси є теоретичними, адже, через чотири поразки в попередніх шести турах, не все залежить від "гірників".

Ліга чемпіонів-2024/25

6 тур. 22 січня

Шахтар – Брест – 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Кевін, 2:0 – 37 Судаков (з пенальті)

Шахтар: Різник – Азаров, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас (Конопля, 71), Криськів, Кевін, Судаков (Бондаренко, 83), Марлон (Степаненко, 71), Педріньйо (Зубков, 83), Егіналду (Траоре, 55)

Брест: Бізот – Перейра Лаже, Ндіай, Шардонне, Ляля, Маньєтті, Фернандес (Кулібалі, 85), Камара (дель Кастільйо, 60), Думбія (Февр, 60), Ажорк (Сіма, 60), Бальде (Салах, 71)

В останньому 8-му турі основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар проведе гостьовий матч проти німецької Боруссії Дортмунд. "Гірникам" для виходу в плейоф Ліги чемпіонів потрібно обов'язково перемагати та сподіватися, що головні конкуренти втрачатимуть очки.