Брест на виїзді розгромив РБ Зальцбург, Штутгарт зіграв внічию зі Спартою у 2 турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 жовтня, відбулися перші матчі 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Так, РБ Зальцбург в домашньому матчі розгромно програв французькому Бресту з рахунком 0:4. Дублем у воротах австрійського клубу відзначився Абдалла Сіма.

У Бреста наразі 2 перемоги в 2 стартових турах. У 1 турі французький клуб обіграв австрійський Штурм.

В іншому матчі німецький Штутгарт зіграв внічию з чеською Спартою. Голами команди обмінялися у першому таймі і більше не забивали. Це перший заліковий бал для "швабів" у поточному розіграші ЛЧ, у попередньому турі вони програли мадридському Реалу.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд

2 тур, 1 жовтня

РБ Зальцбург – Брест 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Сіма, 0:2 – 66 Камара, 0:3 – 71 Сіма, 0:4 – 75 Лаге

Штутгарт – Спарта 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Мійо, 1:1 – 32 Кайрінен

Нагадаємо, що донецький Шахтар у першому колі зіграв унічию з італійською Болоньєю та розташувався на 16 позиції в загальній турнірній таблиці, яка визначатиме клуби, що кваліфікуються в 1/8 напряму або через стикові матчі. Завтра, 2 жовтня, "гірники" зіграють з іншим італійським клубом – Аталантою, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.