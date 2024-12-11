Черговий дубль Грізммана дозволив Атлетико обіграти Слован, Лілль вирвав перемогу над Штурмом: результати Ліги Чемпіонів

У середу, 11 грудня, продовжилася програма шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

У першому часовому слоті відбулися два поєдинки.

Атлетико на Метрополітано не мав проблем зі Слованом. Антуан Грізманн вдруге за кілька днів оформив дубль.

У паралельній зустрічі Лілль мав перевагу у два м'ячі над Штурмом. Проте австрійський колектив на стику двох таймів відновив паритет. Але наприкінці матчу "доги" вирвали перемогу.

О 22:00 розпочнуться інші зустрічі: Арсенал – Монако, Бенфіка – Болонья, Боруссія Д – Барселона, Мілан – Црвена Звезда, Феєнорд – Спарта, Штутгарт – Янг Бойз, Ювентус – Манчестер Сіті.

Ліга чемпіонів-2024/25, основний етап

6 тур, 11 грудня

Атлетико – Слован 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Альварес 16, 2:0 – Грізманн 42, 2:1 – Стрелец 51 (пенальті), 3:1 – Грізманн 57.

Лілль – Штурм 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – Сахрауї 37, 2:0 – Баккер 45+2, 2:1 – Кітеїшвілі 45+4, 2:2 – Бірет 47, 3:2 – Гаральдссон 81.

22:00 Арсенал – Монако

22:00 Бенфіка – Болонья

22:00 Боруссія Д – Барселона

22:00 Мілан – Црвена Звезда

22:00 Феєнорд – Спарта

22:00 Штутгарт – Янг Бойз

22:00 Ювентус – Манчестер Сіті

Нагадаємо, що вчора відбувся перший ігровий день шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар непогано почав матч проти Баварії, проте по ходу поєдинку мюнхенський клуб зробив усе для перемоги.