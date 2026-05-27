Євро-2026 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів

Сергій Шаховець, Денис Шаховець — 27 травня 2026, 12:20
З 27 травня по 4 червня у Братиславі, столиці Словаччини, відбудеться чемпіонат Європи з мініфутболу. Турнір пройде під егідою Європейської федерації мініфутболу та збере 24 найсильніші національні збірні з усього континенту на одному з головних міжнародних стартів року.

За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи C, де зіграє з командами Бельгії, Туреччини та Сербії. Українці розпочнуть виступ 28 травня матчем проти Бельгії, а також зустрінуться з Туреччиною та Сербією в боротьбі за вихід до плейоф.

Для української команди це можливість проявити себе на великому міжнародному турнірі та поборотися за місце серед найкращих збірних континенту в непростому квартеті, де кожен матч може стати вирішальним.

Груповий етап

Учасники були розподілені на шість груп, по чотири команди в кожній. Перепустки до 1/8 фіналу отримають перші та другі місця, а також чотири найкращі команди серед збірних, які завершать груповий етап на третіх рядках квартетів.

Група A

  • 27.05 | 🕘 21:00 | Словаччина – Греція
  • 27.05 | 🕚 22:55 | Чорногорія – Боснія і Герцеговина
  • 28.05 | 🕕 18:50 | Чорногорія – Греція
  • 28.05 | 🕗 20:20 | Боснія і Герцеговина – Словаччина
  • 30.05 | 🕚 11:45 | Греція – Боснія і Герцеговина
  • 30.05 | 🕓 17:00 | Словаччина – Чорногорія

Група B

  • 27.05 | 🕑 14:00 | Чехія – Португалія
  • 27.05 | 🕕 18:30 | Болгарія – Ізраїль
  • 29.05 | 🕐 13:00 | Португалія – Болгарія
  • 29.05 | 🕕 18:30 | Чехія – Ізраїль
  • 30.05 | 🕞 15:30 | Болгарія – Чехія
  • 30.05 | 🕦 23:30 | Ізраїль – Португалія

Група C

  • 27.05 | 🕗 19:45 | Сербія – Туреччина
  • 28.05 | 🕐 13:15 | трансляція | Україна – Бельгія
  • 29.05 | 🕛 11:45 | Бельгія – Сербія
  • 29.05 | 🕟 15:30 | трансляція | Україна – Туреччина
  • 30.05 | 🕘 21:00 | Туреччина – Бельгія
  • 30.05 | 🕙 22:15 | трансляція | Сербія – Україна
Група D

  • 27.05 | 🕛 12:45 | Грузія – Англія
  • 27.05 | 🕓 16:45 | Румунія – Іспанія
  • 28.05 | 🕒 15:45 | Грузія – Іспанія
  • 28.05 | 🕘 21:35 | Англія – Румунія
  • 29.05 | 🕥 22:15 | Іспанія – Англія
  • 30.05 | 🕕 18:15 | Румунія – Грузія

Група E

  • 27.05 | 🕦 11:30 | Угорщина – Польща
  • 27.05 | 🕒 15:15 | Казахстан – Словенія
  • 28.05 | 🕔 17:00 | Польща – Казахстан
  • 28.05 | 🕕 18:50 | Чорногорія – Греція
  • 29.05 | 🕗 19:45 | Казахстан – Угорщина
  • 29.05 | 🕘 21:00 | Словенія – Польща

Група F

  • 28.05 | 🕛 12:00 | Франція – Італія
  • 28.05 | 🕝 14:30 | Азербайджан – Австрія
  • 29.05 | 🕑 14:15 | Франція – Австрія
  • 29.05 | 🕟 16:45 | Італія – Азербайджан
  • 30.05 | 🕐 13:00 | Австрія – Італія
  • 30.05 | 🕑 14:15 | Азербайджан – Франція

Нагадаємо, минулого року, на чемпіонаті світу 2025 з мініфутболу, Україна завершила боротьбу після групового етапу.

