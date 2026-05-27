Євро-2026 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів
З 27 травня по 4 червня у Братиславі, столиці Словаччини, відбудеться чемпіонат Європи з мініфутболу. Турнір пройде під егідою Європейської федерації мініфутболу та збере 24 найсильніші національні збірні з усього континенту на одному з головних міжнародних стартів року.
За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи C, де зіграє з командами Бельгії, Туреччини та Сербії. Українці розпочнуть виступ 28 травня матчем проти Бельгії, а також зустрінуться з Туреччиною та Сербією в боротьбі за вихід до плейоф.
Для української команди це можливість проявити себе на великому міжнародному турнірі та поборотися за місце серед найкращих збірних континенту в непростому квартеті, де кожен матч може стати вирішальним.
Груповий етап
Учасники були розподілені на шість груп, по чотири команди в кожній. Перепустки до 1/8 фіналу отримають перші та другі місця, а також чотири найкращі команди серед збірних, які завершать груповий етап на третіх рядках квартетів.
Група A
- 27.05 | 🕘 21:00 | Словаччина – Греція
- 27.05 | 🕚 22:55 | Чорногорія – Боснія і Герцеговина
- 28.05 | 🕕 18:50 | Чорногорія – Греція
- 28.05 | 🕗 20:20 | Боснія і Герцеговина – Словаччина
- 30.05 | 🕚 11:45 | Греція – Боснія і Герцеговина
- 30.05 | 🕓 17:00 | Словаччина – Чорногорія
Група B
- 27.05 | 🕑 14:00 | Чехія – Португалія
- 27.05 | 🕕 18:30 | Болгарія – Ізраїль
- 29.05 | 🕐 13:00 | Португалія – Болгарія
- 29.05 | 🕕 18:30 | Чехія – Ізраїль
- 30.05 | 🕞 15:30 | Болгарія – Чехія
- 30.05 | 🕦 23:30 | Ізраїль – Португалія
Група C
- 27.05 | 🕗 19:45 | Сербія – Туреччина
- 28.05 | 🕐 13:15 | трансляція | Україна – Бельгія
- 29.05 | 🕛 11:45 | Бельгія – Сербія
- 29.05 | 🕟 15:30 | трансляція | Україна – Туреччина
- 30.05 | 🕘 21:00 | Туреччина – Бельгія
- 30.05 | 🕙 22:15 | трансляція | Сербія – Україна
Група D
- 27.05 | 🕛 12:45 | Грузія – Англія
- 27.05 | 🕓 16:45 | Румунія – Іспанія
- 28.05 | 🕒 15:45 | Грузія – Іспанія
- 28.05 | 🕘 21:35 | Англія – Румунія
- 29.05 | 🕥 22:15 | Іспанія – Англія
- 30.05 | 🕕 18:15 | Румунія – Грузія
Група E
- 27.05 | 🕦 11:30 | Угорщина – Польща
- 27.05 | 🕒 15:15 | Казахстан – Словенія
- 28.05 | 🕔 17:00 | Польща – Казахстан
- 29.05 | 🕗 19:45 | Казахстан – Угорщина
- 29.05 | 🕘 21:00 | Словенія – Польща
Група F
- 28.05 | 🕛 12:00 | Франція – Італія
- 28.05 | 🕝 14:30 | Азербайджан – Австрія
- 29.05 | 🕑 14:15 | Франція – Австрія
- 29.05 | 🕟 16:45 | Італія – Азербайджан
- 30.05 | 🕐 13:00 | Австрія – Італія
- 30.05 | 🕑 14:15 | Азербайджан – Франція
Нагадаємо, минулого року, на чемпіонаті світу 2025 з мініфутболу, Україна завершила боротьбу після групового етапу.