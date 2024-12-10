Ліверпуль обіграв Жирону Циганкова у 6 турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, відбулися матчів 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Жирона Віктора Циганкова вдома поступилась Ліверпулю. Єдиний гол в активі Мохаммеда Салаха, який реалізував пенальті. Зазначимо, що український півзахисник не потрапив у заявку команди через травму.

Ліга чемпіонів сезон-2024/25 – основний раунд

6 тур, 10 грудня

Жирона – Ліверпуль 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 63 Салах (пен)

Динамо Загреб – Селтік 0:0

Сьогодні відбудеться ще сім матчів:

22:00 Шахтар – Баварія

22:00 Аталанта – Реал Мадрид

22:00 Баєр – Інтер

22:00 Лейпциг – Астон Вілла

22:00 Зальцбург – ПСЖ

22:00 Брюгге – Спортинг

22:00 Брест – ПСВ

Нагадаємо, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку між Шахтарем та Баварією.