Ліверпуль обіграв Жирону Циганкова у 6 турі Ліги чемпіонів
У вівторок, 10 грудня, відбулися матчів 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Жирона Віктора Циганкова вдома поступилась Ліверпулю. Єдиний гол в активі Мохаммеда Салаха, який реалізував пенальті. Зазначимо, що український півзахисник не потрапив у заявку команди через травму.
Ліга чемпіонів сезон-2024/25 – основний раунд
6 тур, 10 грудня
Жирона – Ліверпуль 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 63 Салах (пен)
Динамо Загреб – Селтік 0:0
Сьогодні відбудеться ще сім матчів:
22:00 Шахтар – Баварія
22:00 Аталанта – Реал Мадрид
22:00 Баєр – Інтер
22:00 Лейпциг – Астон Вілла
22:00 Зальцбург – ПСЖ
22:00 Брюгге – Спортинг
22:00 Брест – ПСВ
Нагадаємо, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку між Шахтарем та Баварією.