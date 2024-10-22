Шахтар знову не забив: гірники програли Арсеналу в Лондоні

На арені "Емірейтс Стедіум" в англійському Лондоні відбувся матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому місцевому Арсеналу протистояв чемпіон України – донецький Шахтар. Поєдинок завершився поразкою "гірників" із рахунком 0:1.

З перших хвилин "каноніри" прогнозовано почали домінувати на футбольному полі, що на 29-й хвилині призвело до взяття воріт. Мартінеллі з лівого флангу увійшов до штрафного майданчика та з другої спроби пробив у ближній кут – м'яч влучив у стійку, а потім від ноги Різника залетів у сітку.

У другому таймі Арсенал міг подвоювати перевагу, коли рефері призначив пенальті за влучання м'яча в руку Бондаря у штрафному майданчику. Проте цього разу Різник був на висоті – воротар донеччан ногами парирував удар з одинадцятиметрової позначки від Троссарда.

Наприкінці зустрічі гравці Шахтаря мали можливості зрівняти рахунок, проте фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу англійського клуба. Український лівий захисник лондонців Олександр Зінченко, який нещодавно відновився після травми, провів увесь поєдинок на лавці запасних.

Шахтар третій матч поспіль не може забити в Лізі чемпіонів. У попередніх двох турах команда Маріно Пушича зіграла внічию з Болоньєю (0:0) та програла Аталанті (0:3).

Ліга чемпіонів-2024/25

3 тур. 22 жовтня

Арсенал – Шахтар – 1:0

Гол: Різник, 29 (автогол)

Незабитий пенальті: Троссард, 77 (голкіпер).

Арсенал: Рая – Вайт (Меріно, 46), Саліба, Габріел, Калафьорі (Льюїс-Скеллі, 71), Райс, Партей, Троссард (Жоржиньйо, 88), Жезус (Стерлінг, 68), Мартінеллі, Гавертц.

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко (Марлон, 87), Судаков, Зубков (Педріньйо, 64), Егіналду (Траоре, 84), Сікан (Кевін, 64).

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.