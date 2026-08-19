Чемпіонат Європи 2026: розклад, турнірні таблиці та результати матчів

У п'ятницю, 21 серпня, розпочнеться жіночий чемпіонат Європи з волейболу. Турнір відбудеться у чотирьох країнах: Азербайджані, Швеції, Туреччині та Чехії.

Збірна України потрапила до групи B, де їхніми суперницями будуть національні команди Чехії, Австрії, Сербії, Болгарії та Греції. Матчі за участі "синьо-жовтих" відбудуться у чеському місті Брно.

"Синьо-жовті" стартують зустріччю з волейболістками з Болгарії. Потім їх чекатиме гра проти Греції. Надалі збірна України зійдеться на паркеті з австрійками, чешками, а в останньому турі – дуель проти сербок.

Ка лендар жіночої збірної України на Євро-2026

21.серпня, 18:00. Болгарія – Україна

Болгарія – Україна 22 серпня, 17:00. Україна – Греція

24 серпня, 17:00. Україна – Австрія

25 серпня, 20:00. Чехія – Україна

Україна 27 серпня, 17:00. Україна – Сербія

Повний календар групи B (Чехія, Брно)

21 серпня, 17:00. Австрія – Сербія

Австрія – Сербія 21 серпня, 18:00. Болгарія – Україна

Болгарія – Україна 21 серпня, 23:00. Чехія – Греція

Чехія – Греція 22 серпня, 18:00. Україна – Греція

Україна – Греція 22 серпня, 21:00. Австрія – Чехія

Австрія – Чехія 23 серпня, 18:00. Греція – Болгарія

Греція – Болгарія 23 серпня, 21:00. Чехія – Сербія

Чехія – Сербія 24 серпня, 18:00. Україна – Австрія

Україна – Австрія 24 серпня, 21:00. Сербія – Болгарія

Сербія – Болгарія 25 серпня, 18:00. Греція – Австрія

Греція – Австрія 25 серпня, 21:00. Чехія – Україна

Чехія – Україна 26 серпня, 18:00. Австрія – Болгарія

Австрія – Болгарія 26 серпня, 21:00. Сербія – Греція

Сербія – Греція 27 серпня, 18:00. Україна – Сербія

Україна – Сербія 27 серпня, 21:00. Чехія – Болгарія

Календар групи A (Туреччина, Стамбу л)

21 серпня, 20:00 . Туреччина – Латвія

. Туреччина – Латвія 22 серпня, 17:00. Німеччина – Словенія

Німеччина – Словенія 22 серпня, 20:00. Угорщина – Польща

Угорщина – Польща 23 серпня, 17:00. Латвія – Німеччина

Латвія – Німеччина 23 серпня, 19:00. Словенія – Туреччина

Словенія – Туреччина 24 серпня, 18:00. Польща – Латвія

Польща – Латвія 24 серпня, 21:00. Угорщина – Туреччина

Угорщина – Туреччина 25 серпня, 17:00. Польща – Словенія

Польща – Словенія 25 серпня, 17:00. Угорщина – Німеччина

Угорщина – Німеччина 26 серпня, 19:00. Німеччина – Туреччина

Німеччина – Туреччина 26 серпня, 19:00. Угорщина – Латвія

Угорщина – Латвія 27 серпня, 15:00. Польща – Німеччина

Польща – Німеччина 27 серпня, 20:00. Словенія – Угорщина

Словенія – Угорщина 28 серпня, 18:00. Туреччина – Польща

Календар групи C (Азербайджан, Баку)

21 серпня, 18:00. Азербайджан – Португалія

Азербайджан – Португалія 22 серпня, 15:30. Бельгія – Іспанія

Бельгія – Іспанія 22 серпня, 17:30. Румунія – Нідерланди

Румунія – Нідерланди 23 серпня, 15:30. Португалія – Бельгія

Португалія – Бельгія 23 серпня, 17:30. Іспанія – Азербайджан

Іспанія – Азербайджан 24 серпня, 15:30. Нідерланди – Португалія

Нідерланди – Португалія 24 серпня, 18:30. Азербайджан – Румунія

Азербайджан – Румунія 25 серпня, 15:30. Румунія – Бельгія

Румунія – Бельгія 25 серпня, 18:30. Нідерланди – Іспанія

Нідерланди – Іспанія 26 серпня, 15:30. Іспанія – Португалія

Іспанія – Португалія 26 серпня, 18:30. Бельгія – Азербайджан

Бельгія – Азербайджан 27 серпня, 15:30. Нідерланди – Бельгія

Нідерланди – Бельгія 27 серпня, 18:30. Португалія – Румунія

Португалія – Румунія 28 серпня, 15:30. Іспанія – Румунія

Іспанія – Румунія 28 серпня, 18:30. Азербайджан – Нідерланди

Календар групи D ( Шв еція, Гетеборг)

21 серпня, 14:00. Франція – Словаччина

Франція – Словаччина 21 серпня, 17:00. Хорватія – Італія

Хорватія – Італія 21 серпня, 20:00. Швеція – Чорногорія

Швеція – Чорногорія 22 серпня, 15:00. Італія – Чорногорія

Італія – Чорногорія 22 серпня, 18:00. Словаччина – Швеція

Словаччина – Швеція 23 серпня, 17:00. Франція – Хорватія

Франція – Хорватія 23 серпня, 19:00. Швеція – Італія

Швеція – Італія 24 серпня, 17:00. Хорватія – Словаччина

Хорватія – Словаччина 24 серпня, 20:00. Франція – Чорногорія

Франція – Чорногорія 25 серпня, 20:00. Швеція – Хорватія

Швеція – Хорватія 25 серпня, 17:00. Італія – Словаччина

Італія – Словаччина 26 серпня, 17:00. Чорногорія – Словаччина

Чорногорія – Словаччина 26 серпня, 17:00. Італія – Франція

Італія – Франція 27 серпня, 20:00. Швеція – Франція

Для жіночої збірної України це буде десятий чемпіонат Європи в історії. Найкращим показником є "бронза" ЧЄ-1993. У 2001-му українки дісталися півфіналу.

На попередній континентальній першості, яка проходила в 2023, українки вибули в 1/8 фіналу, поступившись команді Чехії з рахунком 2:3.