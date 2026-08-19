Чемпіонат Європи 2026: розклад, турнірні таблиці та результати матчів
У п'ятницю, 21 серпня, розпочнеться жіночий чемпіонат Європи з волейболу. Турнір відбудеться у чотирьох країнах: Азербайджані, Швеції, Туреччині та Чехії.
Збірна України потрапила до групи B, де їхніми суперницями будуть національні команди Чехії, Австрії, Сербії, Болгарії та Греції. Матчі за участі "синьо-жовтих" відбудуться у чеському місті Брно.
"Синьо-жовті" стартують зустріччю з волейболістками з Болгарії. Потім їх чекатиме гра проти Греції. Надалі збірна України зійдеться на паркеті з австрійками, чешками, а в останньому турі – дуель проти сербок.
Календар жіночої збірної України на Євро-2026
- 21.серпня, 18:00. Болгарія – Україна
- 22 серпня, 17:00. Україна – Греція
- 24 серпня, 17:00. Україна – Австрія
- 25 серпня, 20:00. Чехія – Україна
- 27 серпня, 17:00. Україна – Сербія
Повний календар групи B (Чехія, Брно)
- 21 серпня, 17:00. Австрія – Сербія
- 21 серпня, 18:00. Болгарія – Україна
- 21 серпня, 23:00. Чехія – Греція
- 22 серпня, 18:00. Україна – Греція
- 22 серпня, 21:00. Австрія – Чехія
- 23 серпня, 18:00. Греція – Болгарія
- 23 серпня, 21:00. Чехія – Сербія
- 24 серпня, 18:00. Україна – Австрія
- 24 серпня, 21:00. Сербія – Болгарія
- 25 серпня, 18:00. Греція – Австрія
- 25 серпня, 21:00. Чехія – Україна
- 26 серпня, 18:00. Австрія – Болгарія
- 26 серпня, 21:00. Сербія – Греція
- 27 серпня, 18:00. Україна – Сербія
- 27 серпня, 21:00. Чехія – Болгарія
Календар групи A (Туреччина, Стамбул)
- 21 серпня, 20:00. Туреччина – Латвія
- 22 серпня, 17:00. Німеччина – Словенія
- 22 серпня, 20:00. Угорщина – Польща
- 23 серпня, 17:00. Латвія – Німеччина
- 23 серпня, 19:00. Словенія – Туреччина
- 24 серпня, 18:00. Польща – Латвія
- 24 серпня, 21:00. Угорщина – Туреччина
- 25 серпня, 17:00. Польща – Словенія
- 25 серпня, 17:00. Угорщина – Німеччина
- 26 серпня, 19:00. Німеччина – Туреччина
- 26 серпня, 19:00. Угорщина – Латвія
- 27 серпня, 15:00. Польща – Німеччина
- 27 серпня, 20:00. Словенія – Угорщина
- 28 серпня, 18:00. Туреччина – Польща
Календар групи C (Азербайджан, Баку)
- 21 серпня, 18:00. Азербайджан – Португалія
- 22 серпня, 15:30. Бельгія – Іспанія
- 22 серпня, 17:30. Румунія – Нідерланди
- 23 серпня, 15:30. Португалія – Бельгія
- 23 серпня, 17:30. Іспанія – Азербайджан
- 24 серпня, 15:30. Нідерланди – Португалія
- 24 серпня, 18:30. Азербайджан – Румунія
- 25 серпня, 15:30. Румунія – Бельгія
- 25 серпня, 18:30. Нідерланди – Іспанія
- 26 серпня, 15:30. Іспанія – Португалія
- 26 серпня, 18:30. Бельгія – Азербайджан
- 27 серпня, 15:30. Нідерланди – Бельгія
- 27 серпня, 18:30. Португалія – Румунія
- 28 серпня, 15:30. Іспанія – Румунія
- 28 серпня, 18:30. Азербайджан – Нідерланди
Календар групи D (Швеція, Гетеборг)
- 21 серпня, 14:00. Франція – Словаччина
- 21 серпня, 17:00. Хорватія – Італія
- 21 серпня, 20:00. Швеція – Чорногорія
- 22 серпня, 15:00. Італія – Чорногорія
- 22 серпня, 18:00. Словаччина – Швеція
- 23 серпня, 17:00. Франція – Хорватія
- 23 серпня, 19:00. Швеція – Італія
- 24 серпня, 17:00. Хорватія – Словаччина
- 24 серпня, 20:00. Франція – Чорногорія
- 25 серпня, 20:00. Швеція – Хорватія
- 25 серпня, 17:00. Італія – Словаччина
- 26 серпня, 17:00. Чорногорія – Словаччина
- 26 серпня, 17:00. Італія – Франція
- 27 серпня, 20:00. Швеція – Франція
Для жіночої збірної України це буде десятий чемпіонат Європи в історії. Найкращим показником є "бронза" ЧЄ-1993. У 2001-му українки дісталися півфіналу.
На попередній континентальній першості, яка проходила в 2023, українки вибули в 1/8 фіналу, поступившись команді Чехії з рахунком 2:3.