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Чемпіонат Європи 2026: розклад, турнірні таблиці та результати матчів

Руслан Травкін — 19 серпня 2026, 21:00
volleyball.ua
Чемпіонат Європи 2026: розклад, турнірні таблиці та результати матчів

У п'ятницю, 21 серпня, розпочнеться жіночий чемпіонат Європи з волейболу. Турнір відбудеться у чотирьох країнах: Азербайджані, Швеції, Туреччині та Чехії.

Збірна України потрапила до групи B, де їхніми суперницями будуть національні команди Чехії, Австрії, Сербії, Болгарії та Греції. Матчі за участі "синьо-жовтих" відбудуться у чеському місті Брно.

"Синьо-жовті" стартують зустріччю з волейболістками з Болгарії. Потім їх чекатиме гра проти Греції. Надалі збірна України зійдеться на паркеті з австрійками, чешками, а в останньому турі – дуель проти сербок.

Календар жіночої збірної України на Євро-2026

  • 21.серпня, 18:00. Болгарія – Україна
  • 22 серпня, 17:00. Україна Греція
  • 24 серпня, 17:00. Україна Австрія
  • 25 серпня, 20:00. Чехія Україна
  • 27 серпня, 17:00. Україна Сербія

Повний календар групи B (Чехія, Брно)

  • 21 серпня, 17:00. Австрія – Сербія
  • 21 серпня, 18:00. Болгарія – Україна
  • 21 серпня, 23:00. Чехія – Греція
  • 22 серпня, 18:00. Україна – Греція
  • 22 серпня, 21:00. Австрія – Чехія
  • 23 серпня, 18:00. Греція – Болгарія
  • 23 серпня, 21:00. Чехія – Сербія
  • 24 серпня, 18:00. Україна – Австрія
  • 24 серпня, 21:00. Сербія – Болгарія
  • 25 серпня, 18:00. Греція – Австрія
  • 25 серпня, 21:00. Чехія – Україна
  • 26 серпня, 18:00. Австрія – Болгарія
  • 26 серпня, 21:00. Сербія – Греція
  • 27 серпня, 18:00. Україна – Сербія
  • 27 серпня, 21:00. Чехія – Болгарія

Календар групи A (Туреччина, Стамбул)

  • 21 серпня, 20:00. Туреччина – Латвія
  • 22 серпня, 17:00. Німеччина – Словенія
  • 22 серпня, 20:00. Угорщина – Польща
  • 23 серпня, 17:00. Латвія – Німеччина
  • 23 серпня, 19:00. Словенія – Туреччина
  • 24 серпня, 18:00. Польща – Латвія
  • 24 серпня, 21:00. Угорщина – Туреччина
  • 25 серпня, 17:00. Польща – Словенія
  • 25 серпня, 17:00. Угорщина – Німеччина
  • 26 серпня, 19:00. Німеччина – Туреччина
  • 26 серпня, 19:00. Угорщина – Латвія
  • 27 серпня, 15:00. Польща – Німеччина
  • 27 серпня, 20:00. Словенія – Угорщина
  • 28 серпня, 18:00. Туреччина – Польща

Календар групи C (Азербайджан, Баку)

  • 21 серпня, 18:00. Азербайджан – Португалія
  • 22 серпня, 15:30. Бельгія – Іспанія
  • 22 серпня, 17:30. Румунія – Нідерланди
  • 23 серпня, 15:30. Португалія – Бельгія
  • 23 серпня, 17:30. Іспанія – Азербайджан
  • 24 серпня, 15:30. Нідерланди – Португалія
  • 24 серпня, 18:30. Азербайджан – Румунія
  • 25 серпня, 15:30. Румунія – Бельгія
  • 25 серпня, 18:30. Нідерланди – Іспанія
  • 26 серпня, 15:30. Іспанія – Португалія
  • 26 серпня, 18:30. Бельгія – Азербайджан
  • 27 серпня, 15:30. Нідерланди – Бельгія
  • 27 серпня, 18:30. Португалія – Румунія
  • 28 серпня, 15:30. Іспанія – Румунія
  • 28 серпня, 18:30. Азербайджан – Нідерланди

Календар групи D (Швеція, Гетеборг)

  • 21 серпня, 14:00. Франція – Словаччина
  • 21 серпня, 17:00. Хорватія – Італія
  • 21 серпня, 20:00. Швеція – Чорногорія
  • 22 серпня, 15:00. Італія – Чорногорія
  • 22 серпня, 18:00. Словаччина – Швеція
  • 23 серпня, 17:00. Франція – Хорватія
  • 23 серпня, 19:00. Швеція – Італія
  • 24 серпня, 17:00. Хорватія – Словаччина
  • 24 серпня, 20:00. Франція – Чорногорія
  • 25 серпня, 20:00. Швеція – Хорватія
  • 25 серпня, 17:00. Італія – Словаччина
  • 26 серпня, 17:00. Чорногорія – Словаччина
  • 26 серпня, 17:00. Італія – Франція
  • 27 серпня, 20:00. Швеція – Франція

Для жіночої збірної України це буде десятий чемпіонат Європи в історії. Найкращим показником є "бронза" ЧЄ-1993. У 2001-му українки дісталися півфіналу.

На попередній континентальній першості, яка проходила в 2023, українки вибули в 1/8 фіналу, поступившись команді Чехії з рахунком 2:3.

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