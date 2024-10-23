Реал із камбеком розгромив Боруссію, Шахтар програв Арсеналу в 3 турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбулося дев'ять поєдинків.

Стартував ігровий день матчами Мілан – Брюгге та Монако – Црвена Звєзда. В обох випадках господарі здобули впевнені перемоги, а гравець "россонері" Крістіан Пулішич забив у ворота бельгійського клубу прямим ударом із кутового.

Найцікавіший поєдинок проходив у Мадриді, де Реал приймав дортмундську Боруссію. Ці команди минулого сезону грали у фіналі ЛЧ.

Німецький клуб виграв перший тайм із рахунком 2:0. "Бланкос" не збиралися здаватися і тисли. Гостей двічі рятувала поперечина, але у середині другого тайму колектив Анчелотті проявив характер і забив аж 5 голів у ворота Грегора Кобеля

За схожим сценарієм проходив матч у Парижі. ПСВ завдяки точному удару від Ноа Ланга виграв перший тайм, проте фаворит гри зміг швидко зрівняти рахунок, але перемогу французький гранд отримати не зумів.

Ювентус вдома слабко зіграв проти Штутгарта. Німецький клуб у компенсований час вирвав тріумф.

Астон Вілла та Жирона здобули комфортні домашні перемоги, а Спортинг на виїзді досить впевнено набрав три очки, обігравши австрійський Штурм.

Ліга чемпіонів – основний раунд

3 тур, 22 жовтня

Мілан – Брюгге 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Пулішич, 1:1 – 51 Саббе, 2:1 – 66 Рейндерс, 3:1 – 71 Рейндерс

Вилучення: 40 – Оньєдіка

Монако – Црвена Звєзда 5:1 (2:1)

Голі: 1:0 – 20 Мінаміно, 1:1 – 27 Ндіайє (пен), 2:1 – 45+4 Емболо, 3:1 – 54 Сінго, 4:1 – 70 Мінаміно, 5:1 – 90+6 Акліуш

Арсенал – Шахтар 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Різник (29, авт)

Реал – Боруссія Д 5:2 (2:0)

Голи: 0:1 – Мален (30), 0:2 – Гіттенс (34), 1:2 – Рюдігер (60), 2:2 – Вінісіус (62), 3:2 – Васкес (83), 4:2 – Вінісіус (86), 5:2 – Вінісіус (90+2).

ПСЖ – ПСВ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Ланг (34), 1:1 – Хакімі (55)

Жирона – Слован 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Гуттьєрес (42), 2:0 – Хуанпе (73)

Астон Вілла – Болонья 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Макгін (55), 2:0 – Дюран (64)

Ювентус – Штутгарт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Білаль Туре (90+2)

Штурм – Спортинг 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Сантуш (23), 0:2 – Дьєкереш (55)

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з Янг Бойз, ПСВ, Баварією, Брестом та Боруссією Дортмунд.