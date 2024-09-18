Баварія, Ліверпуль, Реал та Ювентус стартували з перемог в оновленій Лізі чемпіонів

У вівторок, 17 вересня, основний етап революційного сезону-2024/25 Ліги чемпіонів розпочався шістьома матчами.

У першому слоті дня італійський Ювентус переміг нідерландський ПСВ (3:1), а англійська Астон Вілла розгромила швейцарський Янг Бойз – 3:0.

Другий слот включав у себе чотири поєдинки, в яких також обійшлося без нічиїх. Мілан поступився Ліверпулю (1:3), іспанський Реал здолав німецький Штутгарт (3:1), а португальський Спортінг впорався із французьким Ліллем (2:0).

Справжньою окрасою ігрового дня стала зустріч німецької Баварії та хорватського Динамо із Загреба. Вболівальники насолодилися 11-ма забитими м'ячами, покером Гаррі Кейна й неймовірною перемогою господарів – 9:2.

Ліга чемпіонів УЄФА. Основний раунд

1 тур, 17 вересня

Янг Бойз (Швейцарія) – Астон Вілла (Англія) – 3:0

Голи: 0:1 – Тілеманс (27), 0:2 – Ремзі (38), 0:3 – Онана (86)

Ювентус (Італія) – ПСВ (Нідерланди) – 3:1

Голи: 1:0 – Йилдиз (21), 2:0 – Маккенні (27), 3:0 – Гонсалес (52), 3:1 – Сайбарі (90+3)

Мілан (Італія) – Ліверпуль (Англія) – 1:3

Голи: 1:0 – Пулішич,(3), 1:1 – Конате (23), 1:2 – Ван Дейк (41), 1:3 – Собослай (67)

Баварія (Німеччина) – Динамо Загреб (Хорватія) – 9:2

Голи: 1:0 – Кейн (19), 2:0 – Геррейру (33), 3:0 – Олісе (38), 3:1 – Петкович (48), 3:2 – Огівара (50), 4:2 – Кейн (57), 5:2 – Олісе (61), 6:2 – Кейн (73), 7:2 – Кейн (78, п), 8:2 – Сане (85), 9:2 – Ґорецка (90+2)

Реал Мадрид (Іспанія) – Штутгарт (Німеччина) – 3:1

Голи: 1:0 – 46 Мбаппе, 1:1 – 68 Ундав, 2:1 – 83 Рюдігер, 3:1 – Ундав, 68.

Спортінг (Португалія) – Лілль (Франція) – 2:0

Голи: 1:0 – Дьокерш (38), 2:0 – Дебаст (65)

Нагадаємо, в цьому сезоні формат турніру зазнав революційних інновацій: тепер одна на всіх турнірна таблиця, кількість учасників зросла до 36, кожна команда проведе по вісім поєдинків проти різних суперників, а фінальні тури етапу ліги відбудуться у січні.

18 вересня відбудуться ще 6 поєдинків. В одному з них зіграє донецький Шахтар, який на виїзді протистоятиме італійській Болоньї. Зустріч за участю чемпіона України розпочнеться о 19:45 за Києвом.