Інтер з різницею у м'яч пройшов Баварію, Арсенал вдруге переграв Реал в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 16 квітня в Європі відбулися заключні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зокрема, у Мілані Інтер зіграв унічию з Баварією, чого вистачило італійцям для проходження у півфінал.

У першому таймі команди мали моменти, але розмочити нулі на табло не змогли. На старті другої 45-хвилинки мюнхенці після класного пострілу Кейна вийшли вперед, зрівнявши таким чином паритет за підсумком двох поєдинків.

Надалі гості намагалися подвоїти перевагу, втім, вже через 6 хвилин господарі відігралися завдяки голу Мартінеса, а ще через три хвилини Павар повторив рахунок першого протистояння, забивши у ворота Урбіга другий гол.

Попри 2 м'ячі різниці підопічні Компані не опустили голову, змогли зібратися і за 14 хвилин до фінального свистка рахунок зрівняли – цього разу забив інший представник Англії Ерік Даєр. Втім, на більше німецького колективу не вистачило. У підсумку Інтер з рахунком 4:3 за підсумком двох зустрічей пройшов у наступну стадію.

Не менш цікавим виявився ще один чвертьфінал, у якому Арсенал гостював у Мадриді, де зустрічався з місцевим Реалом. Тут інтриги було значно менше, адже у першому поєдинку "каноніри" розгромили "вершкових" 3:0.

Вже на 13-й хвилині зустрічі лондонці могли виходити вперед, але Букайо Сака не зміг реалізувати пенальті. Надалі були моменти в обох колективів, Реал більше володів м'ячем але забити також не зміг – 0:0. У другому таймі Реал продовжував володіти ініціативою, але м'яч у ворота не йшов. Ба більше, на 65-й хвилині підопічні Анчелотті все ж пропустили – виправився Сака, який забив з гри на 65-й хвилині.

Часу залишалося все менше, аби відіграти таку різницю, втім, через дві хвилини Реал завдяки голу Вінісіуса рахунок зрівняв. Надія була марною, на більше іспанського клубу не вистачило, а вже в додатковий до другого тайму час Арсенал забив другий гол, автором якого став Мартінеллі. Як підсумок – впевнена перемога 5:1 за підсумком двох матчі на користь підопічних Артети.

Ліга чемпіонів-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, матчі-відповідь, 16 квітня

Інтер – Баварія 2:2 (0:0)

Перший матч 2:1

Голи: 0:1 – 52 Кейн, 1:1 – 58 Мартінес, 2:1 – 61 Павар, 2:2 – 76 Даєр

Реал – Арсенал 1:2 (0:0)

Перший матч 0:3

Голи: 0:1 – 65 Сака, 1:1 – 68 Вінісіус, 1:2 – 90+3 Мартінеллі

Нереалізований пенальті: 13 – Сака

Нагадаємо, напередодні визначились перші два півфіналісти турніру.