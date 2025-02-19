Боруссія розписала мирову зі Спортингом у плейоф Ліги чемпіонів
У середу, 19 лютого, відбулися матчі-відповіді раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.
У першому поєдинку ігрового дня дортмундська Боруссія вдома зіграла внічию зі Спортингом та враховуючи результат першої гри вийшла в 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів сезону-2024/25
Стикові матчі-відповіді, 19 лютого
Боруссія – Спортинг 0:0
(перший матч 3:0)
Сьогодні відбудеться ще три матчі:
22:00 ПСВ – Ювентус (перший матч – 1:2)
22:00 ПСЖ – Брест (перший матч – 3:0)
22:00 Реал – Манчестер Сіті (перший матч – 3:2)
Напередодні Бенфіка з Трубіним пройшла Монако, а Баварія на останніх хвилинах врятувалася від поразки Селтіку.