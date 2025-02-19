Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Боруссія розписала мирову зі Спортингом у плейоф Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 19 лютого 2025, 21:41
Боруссія розписала мирову зі Спортингом у плейоф Ліги чемпіонів

У середу, 19 лютого, відбулися матчі-відповіді раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

У першому поєдинку ігрового дня дортмундська Боруссія вдома зіграла внічию зі Спортингом та враховуючи результат першої гри вийшла в 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів сезону-2024/25
Стикові матчі-відповіді, 19 лютого

Боруссія – Спортинг 0:0

(перший матч 3:0)

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

22:00 ПСВ – Ювентус (перший матч – 1:2)

22:00 ПСЖ – Брест (перший матч – 3:0)

22:00 Реал – Манчестер Сіті (перший матч – 3:2)

Напередодні Бенфіка з Трубіним пройшла Монако, а Баварія на останніх хвилинах врятувалася від поразки Селтіку.

Боруссія Дортмунд Спортинг Ліга чемпіонів-2024/25

Боруссія Дортмунд

Плейоф Ліги чемпіонів: суперматч у Мадриді та виклик для Ювентуса
Диво-сім'я Джуда Беллінгема: батько забив 700 голів, мама возить на тренування, брат грає за Англію U21
Баварія втримала "нулі" у виїзному матчі з Баєром у 22 турі Бундесліги
"Чемпіонський" матч Баварії проти Баєра: анонс матчів 22 туру Бундесліги
Дортмундська Боруссія вирішила кардинально оновити склад та влаштувати влітку розпродаж

Останні новини