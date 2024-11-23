ПСВ – Шахтар: онлайн-трансляція

У середу, 27 листопада, донецький Шахтар проведе гостьовий матч проти нідерландського ПСВ у межах 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Філіпс" у нідерландському місті Ейндговен. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі починаючи з 21:50.

Після чотирьох зіграних матчів донецький Шахтар розташувався на 28-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі чотири залікові бали.

ПСВ набрав за попередні чотири турі п'ять очок. Наразі нідерландці знаходяться на 24-му рядку з 36, перебуваючи в зоні виходу до плейоф.

Нагадаємо, у попередньому турі Шахтар та ПСВ здобули перші та поки єдині перемоги в оновленій Лізі чемпіонів. "Гірники" здолали швейцарський Янг Бойз (2:1), а "фермери" розгромили іспанську Жирону (4:0).