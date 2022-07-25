Із 15 по 24 липня в американському місті Юджин (Орегон) відбудеться 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики.
Українські легкоатлети вибороли 33 ліцензії, однак в Юджині виступлять лише 22 (найменше в історії) українські спортсмени (18 жінок, 4 чоловіка) в 14 дисциплінах. Зі складом збірної України можна ознайомитись ТУТ.
У світовій першості візьмуть участь представники 192 країн у 49 дисциплінах.
Чемпіонат мав відбутися в 2021 році (6-15 серпня), але через пандемію Covid-19, внаслідок якої Олімпійські ігри-2020 було пересено на 2021 рік, головні світові змагання легкоатлетів були перенесені на липень 2022 року.
Розклад чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики
День 1. 15 липня
Ранкова сесія
- 19:05*. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група А
- 20:10. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація
- 20:30. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група В
- 21:45. Естафета 4х400, чоловіки. Попередні забіги
- 22:05. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група А
- 22:30. 100 м, чоловіки. Попередній раунд
- 23:10. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
- 23:30. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група В
- 01:10. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
* - київський час
Вечірня сесія
- 03:05. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
- 03:15. Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги
- 03:20. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
- 04:00. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
- 04:10. Біг на 1500 м, жінки. Попередні забіги
- 04:50. 100 м, чоловіки. Попередні забіги
- 04:55. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація
- 05:50. Змішана естафета 4х400 м. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Спортивна ходьба 20 км, жінки
|Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 1:26:58, NR
|Катаржина Зджебло (Польща) - 1:27:31 NR
|Шиджи Кіянг (Китай) - 1:28:17
|Спортивна ходьба 20 км, чоловіки
|Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07
|Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL
|Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18
|Естафета 4х400, чоловіки
|Домініканська республика - 3:09.82
|Нідерланди - 3:09.90, NR
|США - 3:10.16, SB
День 2. 16 липня
Ранкова сесія
- 20:30. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація
- 20:35. Біг на 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги
- 21:10. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
- 21:25. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
- 22:00. Метання молота, чоловіки. Фінал
- 22:20. Біг на 10000 м, жінки. Фінал
- 23:20. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
Вечірня сесія
- 03:10. 100 м, жінки. Попередні забіги
- 04:00. 100 м, чоловіки. Півфінали
- 04:20. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
- 04:25. Штовхання ядра, жінки. Фінал
- 04:30. Біг на 1500 м, чоловіки. Попередні забіги
- 05:05. Біг на 1500 м, жінки. Півфінал
- 05:50. 100 м, чоловіки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Метання молота, чоловіки
|Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 1:26:58, NR
|Катаржина Зджебло (Польща) - 1:27:31 NR
|Шиджи Кіянг (Китай) - 1:28:17
|Біг 10 000 м, жінки
|Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07
|Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL
|Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18
|Стрибки у довжину, чоловіки
|Домініканська республика - 3:09.82
|Нідерланди - 3:09.90, NR
|США - 3:10.16, SB
|Штовхання ядра, жінки
|Павел Файдек (Польща) - 81,98
|Войцех Новицький (Польща) - 81.03
|Ейвінд Хенріксен (Норвегія) - 80.87
|Біг 100, чоловіки
|Фред Керлі (США) - 9.86
|Марвін Брейсі (США) - 9.88
|Трейвон Броммель (США) - 9.88
День 3. 17 липня
Ранкова сесія
- 16:15. Марафон, чоловіки. Фінал
- 20:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами
- 21:05. 400 м, чоловіки. Попередні забіги
- 21:35. Семиборство, жінки. Стрибки в висоту
- 21:35. Метання молота, жінки. Фінал
- 22:00. 400 м, жінки. Попередні забіги
- 23:00. Біг на 10000 м, чоловіки. Фінал
Вечірня сесія
- 03:05. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал
- 03:05. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група А
- 03:25. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
- 03:33. 100 м, жінки. Півфінал
- 04:03. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал
- 04:27. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
- 04:30. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група В
- 04:38. Семиборство, жінки. 200 м
- 05:00. Біг на 1500 м, чоловіки. Півфінал
- 05:30. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
- 05:50. 100 м, жінки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Біг 10000 м, чоловіки
|Джошуа Чептегей (Уганда) - 27:27.43, SB
|Стенлі Вайчака Мбуру (Кенія) - 27:27.90, SB
|Якоб Кіплімо (Уганда) 27:27.97, SB
|Марафон, чоловіки
|Тамірат Тола (Ефіопія) - 2:05:36 CR
|Мосінет Ґеремев (Ефіопія) - 2:06:44
|Башир Абді (Бельгія) - 2:06:48
|Метання молота,жінки
|Брук Андерсен (США) - 78.96
|Кемрин Роджерс (Канада) - 75.52
|Джені Кессанвойд (США) - 74.86
|Стрибки з жердиною,жінки
|Кеті Наджеотт (США) - 4.85
|Сенді Морріс (США) - 4.85
|Ніна Кеннеді (Австралія) - 4,80 м.
|Штовхання ядра, чоловіки
|Раян Кроузер (США) - 22.94, CR
|Джо Ковач (США) - 22.89, SB
|Джош Авотунде (США) - 22.29, PB
|Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки
|Грант Голловей (США) - 13.03
|Трей Каннінгем (США) - 13.08
|Асьєр Мартінес (Іспанія) - 13.17, PB
|Біг 100 м,жінки
|Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 10.67, CR
|Шеріка Джексон (Ямайка) - 10.73, PB
|Елейн Томпсон (Ямайка) - 10.81
День 4. 18 липня
Ранкова сесія
- 16:15. Марафон, жінки. Фінал
- 19:35. Семиборство, жінки. Стрибки в довжину
- 20:55. Семиборство, жінки. Метання списа. Кваліфікація, група А
- 22:05. Семиборство, жінки. Метання списа. Кваліфікація, група В
Вечірня сесія
- 03:05. 200 м, чоловіки. Попередні забіги
- 03:10. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група А
- 03:45. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
- 04:00. 200 м,жінки. Попередні забіги
- 04:20. Потрійний стрибок, жінки. Фінал
- 04:35. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група В
- 04:55. Семиборство, жінки. 800 м
- 05:20. Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал
- 05:50. Біг на 1500 м, жінки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Марафон, жінки
|Готітом Гебресласе (Ефіопія) - 2:18:11, CR
|Джудіт Джептум Корір (Кенія) - 2:18:20, PB
|Лонах Чемтай Корліма (Ізраїль) - 2:20:18
|Стрибки у висоту, чоловіки
|Мутах Есса Баршим (Катар) - 2.37,WL
|Сан Хьок (Південна Корея) - 2.35 =NR
|Андрій Проценко (Україна) - 2.33
|Потрійний стрибок,жінки
|Юлімар Рохас (Венесуела) - 15.47 WL
|Шанейка Рікеттс (Ямайки) - 14.89, SB
|Торі Франклін (США) - 14.72, SB
|Біг 3000 м із перешкодами, чоловіки
|Суф'ян ель Баккалі (Марокко) - 8:25.13
|Ламеча Гірма (Ефіопія) - 8:26.01
|Консеслус Кіпруто (Кенія) - 8:27.92
|Біг 1500 м, жінки
|Фаіт Кіп'єгон (Кенія) - 3:52.96
|Гудаф Цегай (Ефіопія) - 3:54.52
|Лаура Муір (Велика Британія) - 3:55.28, SB
|Семиборство
|Нафіссату Тіам (Бельгія) - 6947
|Аноук Веттер (Нідерланди) - 6867
|Анна Холл (США) - 6755
День 5. 19 липня
Вечірня сесія
- 03:15. 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
- 03:40. Стрибки у висоту, жінки. Фінал
- 04:05. 200 м, жінки. Півфінал
- 04:33. Метання диска, чоловіки. Фінал
- 04:50. 200 м, чоловіки. Півфінал
- 05:30. Біг на 1500 м, чоловіки. Фінал
- 05:50. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Стрибки у висоту, жінки
|Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2.02 AR
|Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02
|Єлєна Валлортігара (Італія) - 2.00
|Метання диска, чоловіки
|Кріст'ян Чех (Словенія) - 71.13 CR
|Миколас Алекна (Литва) - 69.27
|Андреас Гудзіус (Литва) - 67.55
|Біг 1500 м, чоловіки
|Джейк Вайтман (Велика Британія) - 3:29.23 WL
|Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 3:29.47 SB
|Мохамед Катір (Іспанія) - 3:29.90 SB
|400 м з бар'єрами, чоловіки
|Алісон Дос Сантос (Бразилія) - 46.29 WL
|Рай Бенджамін (США) - 46.89 SB
|Тревор Бассітт (США) - 47.39 PB
День 6. 20 липня
Вечірня сесія
- 01:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група А
- 02:25. Біг на 5000 м, жінки. Попередні забіги
- 02:50. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група В
- 03:20. 800 м, чоловіки. Попередні забіги
- 04:15. 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінал
- 04:30. Метання диска, жінки. Фінал
- 05:15. 400 м, чоловіки. Півфінал
- 05:45. Біг на 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Метання диска, жінки
|Бін Фенг (Китай) - 69.12 PB
|Сандра Перкович (Хорватія) - 68.45 PB
|Валері Алльман (США) - 68.30
|Біг 3000 м із перешкодами, жінки
|Нора Жеруто (Казахстан) - 8:53.02 CR
|Верквуха Гетачью (Ефіопія) - 8:54.61 NR
|Мекідес Абебе (Ефіопія) - 8:56.08 PB
День 7. 21 липня
Вечірня сесія
- 03:05. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В
- 03.10. 800 м, жінки. Попередні забіги
- 04.10. Біг на 5000 м, чоловіки. Попередні забіги
- 04:20. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфкація
- 04:35. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В
- 05:00. 800 м, чоловіки. Півфінал
- 05:35. 200 м, жінки. Фінал
- 05:50. 200 м, чоловіки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Біг 200 м, жінки
|Шеріка Джексон (Ямайка) - 21.45 CR
|Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 21.81 SB
|Діна Ашер-Сміт (Велика Британія) - 22.02
|Біг 200 м, чоловіки
|Ноа Лайлз (США) - 19.31 WL
|Кенет Беднарек (США) - 19.77 SB
|Еррійон Найтон (США) - 19.80
День 8. 22 липня
Ранкова сесія
- 16:15. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал
Вечірня сесія
- 03:05. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація
- 03:40. Естафета 4х100 м, жінки. Попередні забіги
- 04:05. Естафета 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги
- 04:20. Метання списа, жінки. Фінал
- 04:35. 800 м, жінки. Півфінал
- 05:15. 400 м, жінки. Фінал
- 05:35. 400 м, чоловіки. Фінал
- 05:50. 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Спиртивна ходьба 35 км, жінки
|Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 2:39:16 CR
|Катаржина Зджебло (Польща) - 2:40:03 PB
|Шиджи Кіянг (Китай) - 2:40:37 AR
|Метання списа, жінки
|Кейсі-Лі Барбер (Австралія) - 66.91 WL
|Кара Вінгер (США) - 64.05
|Харука Кітагучі (Японія) - 63.27
|Біг 400 м, жінки
|Шонна Міллер-Уйбо (Багами) - 49.11 WL
|Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) - 49.60
|Сада Вілльямс (Бермудські острови - 49.75 NR
|Біг 400 м, чоловіки
|Майкл Норман (США) - 44.29
|Кірані Джеймс (Гренада) - 44.48
|Метью Хадсон-Сміт (Велика Британія - 44.66
|Біг 400 м з бар'єрами, жінки
|Сідні Маклафлін (США) - 50.68 WR
|Фенке Бол (Нідерланди) - 52.27 =SB
|Ділліла Мухамед (США) - 53.13 SB
День 9. 23 липня
Ранкова сесія
- 19:50. Десятиборство, чоловіки. 100 м
- 20:40. Десятиборство, чоловіки. Стрибки в довжину
- 21:20. 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
- 22:00. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація
- 22:10. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра
Вечірня сесія
- 02:10. Десятиборство, чоловіки. Стрибки в висоту
- 03:10. Естафета 4х400 м, жінки. Попередні забіги
- 03:40. Естафета 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги
- 04:00. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
- 04:10. 800 м, чоловіки. Фінал
- 04:25. Біг на 5000 м, жінки. Фінал
- 04:35. Метання списа, чоловіки. Фінал
- 04:35. Десятиборство, чоловіки. 400 м
- 05:30. 4х100 м, жінки. Фінал
- 05:50. 4х100 м, чоловіки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Потрійний стрибок, чоловіки
|Педро Пічардо (Португалія) - 17.95 SB
|Юг Фабріс (Буркіна Фасо) - 17.55 SB
|Чжу Ямін (Китай) - 17.31 SB
|Біг 800 м, чоловіки
|Кіпкуруй Корір (Кенія) - 1:43.71 SB
|Джамел Седжаті (Алжир) - 1:44,14
|Марко Ароп (Канада) - 1:44,28
|Біг 5000 м, жінки
|Гудаф Цегай (Ефіопія) - 14:46.29
|Беатріс Чебет (Кенія) - 14:46.75 SB
|Давіт Сеяум (Ефіопія) - 14:47.36
|Метання списа, чоловіки
|Андерсон Пітерс (Гренада) - 90.54
|Нірадж Чопра (Індія) - 88.13
|Якуб Вадлейх (Чехія) - 88.09
|Естафета 4х100, жінки
|США - 41.14 SB
|Ямайка - 41.18 SB
|Німеччина - 42.03 SB
|Естафета 4х100, чоловіки
|Канада - 37.48 SB
|США - 37.55 SB
|Велика Британія - 37.83 SB
День 10. 24 липня
Ранкова сесія
- 16:15. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал
- 19:35. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами
- 20:30. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група А
- 21:40. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група В
- 22:15. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною, група А
- 23:15. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною, група В
Вечірня сесія
- 03:05. 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінал
- 03:05. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група А
- 03:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
- 03:50. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
- 04:05. Біг на 5000 м, чоловіки. Фінал
- 04:10. Десятиборство, чоловіки. Митання списа, група В
- 04.35. 800 м, жінки. Фінал
- 05:00. 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал
- 05:20. Десятиборство, чоловіки. 1500 м - фінал
- 05:35. Естафета 4х400, чоловіки. Фінал
- 05:50. Естафета 4х400, жінки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Спиртивна ходьба 35 км, чоловіки
|Массімо Стано (Італія) - 2:23:14 CR
|Масатора Кавано (Японія) - 2:23:15 AR
|Персіус Карлстром (Швеція) - 2:23:15 AR
|Стрибки з жердиною
|Арманд Дюплантіс (Швеція) - 6.21 WR
|Крістофер Нільсен (США) - 5.94
|Ернест Джон Обієна (Філіппіни) - 5.94
|Стрибки у довжину, жінки
|Малайка Міхамбо (Німеччина) - 7.12 SB
|Есе Бруно (Нігерія) - 7.02 SB
|Летиція Осо Бруно (Бразилія) - 6.89 PB
|Біг 5000 м, чоловіки
|Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 13:09.24
|Якоб Кроп (Кенія) - 13:09.98
|Оскара Челімо (Уганда) - 13:10.20 SB
|Біг 800 м, жінки
|Атінг Му (США) - 1:56.30 WL
|Кілі Годжкінсон (Велика Британія) - 1:56.38 SB
|Марі Мораа (Кенії) - 1:56.71 PB
|100 м з бар'єрами, жінки
|Тобі Амусан (Нігерія) - 12.06
|Брітані Андерсон (Ямайка) - 12.23
|Жасмин Камачо-Квінн (Парагвай) - 12.23
|Естафета 4х400 м, жінки
|США - 3:17.79 WL
|Ямайка - 3:20.74 SB
|Велика Британія - 3:22.64 SB
|Естафета 4х400 м, чоловіки
|США - 2:56.17 WL
|Ямайка - 2:58.58 SB
|Бельгія - 2:58.7258 SB
|Десятиборство
|Кевін Маєр (Франція) - 8816 SB
|Пірс Лепаж (Канада) - 8701 PB
|Захері Зімек (США) - 8676 PB