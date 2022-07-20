Джерело - Чемпіон.

Дніпрянка Ярослава Магучіх стала володаркою срібної медалі чемпіонату світу-2022 в стрибках у висоту.

Українці підкорилася планка на висоті 2.02. Чемпіонкою стала, досить несподівано, австралійка Елеанор Паттерсон, висоту 2.02 (повторення рекорду Австралії - ред.) вона взяла з першої спроби, на відміну від українки.

Бронзовою призеркою стала італійка Єлєна Валлортігара (2.00), яка випередила нашу Ірину Геращенко за кількістю спроб.

20-річна Магучіх здобула срібну медаль на другій поспіль світовій першості.

Нагадаємо, Ганна Рижикова та Вікторія Ткачук пробилися в півфінал бігу на 400 м з бар'єрами.

Напередодні Андрій Проценко здобув бронзову медаль світової першості в стрибках у висоту.