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Магучіх виграла срібну медаль чемпіонату світу

Сьогодні 05:48 376 0
Магучіх виграла срібну медаль чемпіонату світу
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Дніпрянка Ярослава Магучіх стала володаркою срібної медалі чемпіонату світу-2022 в стрибках у висоту.

Українці підкорилася планка на висоті 2.02. Чемпіонкою стала, досить несподівано, австралійка Елеанор Паттерсон, висоту 2.02 (повторення рекорду Австралії - ред.) вона взяла з першої спроби, на відміну від українки. 

Бронзовою призеркою стала італійка Єлєна Валлортігара (2.00), яка випередила нашу Ірину Геращенко за кількістю спроб.

20-річна Магучіх здобула срібну медаль на другій поспіль світовій першості.

Нагадаємо, Ганна Рижикова та Вікторія Ткачук пробилися в півфінал бігу на 400 м з бар'єрами.

Напередодні Андрій Проценко здобув бронзову медаль світової першості в стрибках у висоту.

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