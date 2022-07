Андерсен стала чемпіонкою світу в метанні молота

Американській метальниці молота Брук Андерсен не було рівних у фіналі чемпіонату світу-2022, який триває в американському Юджині.

Чемпіонський результат - 78,96 м. Срібною призеркою стала Кемрин Роджерс із результатом 75,52. Бронза в американки Джені Кессанвойд (74,86).

Now that's how you win hammer gold!@brookeandersen8 🇺🇸 produces a huge 78.96m last throw to claim her first world title by more than 3 metres 💪#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/3V7UyAbxl0