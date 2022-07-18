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Андерсен стала чемпіонкою світу в метанні молота

Сьогодні 10:29 226 0
Американці продовжують домінувати на домашній першості
Андерсен стала чемпіонкою світу в метанні молота
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Американській метальниці молота Брук Андерсен не було рівних у фіналі чемпіонату світу-2022, який триває в американському Юджині.

Чемпіонський результат - 78,96 м. Срібною призеркою стала Кемрин Роджерс із результатом 75,52. Бронза в американки Джені Кессанвойд (74,86).

Нагадаємо, українка Ірина Климець не змогла подолати кваліфікацію (68,20).

18 липня головні медальні сподівання українських уболівальників на Марину Бех-Романчук у секторі з потрійного стрибка та Ірина Геращенко й Ярославу Магучіх у стрибках у висоту.

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