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Голловей виграв дистанцію 110 м з бар'єрами на чемпіонаті світу

Сьогодні 11:17 180 0
Голловей виграв дистанцію 110 м з бар'єрами на чемпіонаті світу
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Спринтер із США Грант Голловей виграв фінальний забіг на 110 м з бар'єрами на чемпіонаті світу в Юджині.

Чемпіон подолав дистанцію за 13.03. Другим до фінішу дістався його співвітчизник Трей Каннінгем (13.08), бронзовим призером з особистим рекордом став іспанець Асьєр Мартінес (13.17 PB).

Голловей вдруге став чемпіоном світу на дистанції 110 м з бар'єрами (Доха-2019).

Третій день чемпіонату світу пройшов за домінування американських легкоатлетів. Наджеотт і Андерсен тріумфували в стрибках із жердиною та метанні молота відповідно, а в секторі для штовхання ядра увесь подіум зайняли американські богатирі.

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