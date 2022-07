Голловей виграв дистанцію 110 м з бар'єрами на чемпіонаті світу

Спринтер із США Грант Голловей виграв фінальний забіг на 110 м з бар'єрами на чемпіонаті світу в Юджині.

Чемпіон подолав дистанцію за 13.03. Другим до фінішу дістався його співвітчизник Трей Каннінгем (13.08), бронзовим призером з особистим рекордом став іспанець Асьєр Мартінес (13.17 PB).

It's @Flaamingoo_ 🇺🇸 again!



The reigning world 110m hurdles champion defends his title in 13.03 💪#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/3fiBUttdra