Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек перемогла білоруку Аріну Соболенко (№2 WTA) у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Польська тенісистка здобула перемогу в трьох сетах – 7:5, 4:6, 7:6(7), – взявши реванш за торішню поразку у вирішальній грі. Матч тривав три години 14 хвилин.

Для 22-річної Швьонтек це 20 титул на рівні WTA. Вона стала наймолодшою тенісисткою з 2012 року, якій вдалося виграти таку кількість титулів.

Іга здобула третю перемогу у цьому році на турнірах WTA 1000 – до цього вона брала титули в Досі та Індіан-Веллсі.

Mutua Madrid Open WTA 1000

Мадрид, Іспанія

Ґрунт

Призовий фонд $8,770,480

Фінал

4 травня

Іга Швьонтек (Польща) – Аріна Соболенко 7:5, 4:6, 7:6(7)

Нагадаємо, що українка Даяна Ястремська поступилася Коко Ґофф у третьому колі. Інші українські тенісистки покинули змагання на ранніх стадіях. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд.