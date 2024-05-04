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Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Ман Сіті з покером Голланда познущався над Вулвз: результати матчів АПЛ

Сьогодні 21:35 679 0
Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Ман Сіті з покером Голланда познущався над Вулвз: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Вулвергемптон, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

В межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/2024 відбулося 5 поєдинків.

Зокрема, Арсенал здобув розгромну перемогу над Борнмутом. Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Рахунок у матчі відкрив Букайо Сака, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму. На 70 хвилині Леандро Троссард подвоїв перевагу "канонірів". А на 90+7 хвилині Деклан Райс поставив крапку в поєдинку.

Окремої уваги заслуговує поєдинок Ман Сіті та Вулвергемптона. "Містяни" розгромили "вовків" з рахунком 5:1. Нападник Сіті Ерлінг Голланд оформив покер.

Чемпіонат Англії - АПЛ
36 тур, 4 травня 

Арсенал — Борнмут 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 45 Сака (пен), 2:0 — 70 Троссард, 3:0 — 90+7 Райс

Зазначимо, український захисник Олександр Зінченко провів матч на лаві запасних лондонців. А інший українець Ілля Забарний традиційно відіграв увесь поєдинок за Борнмут.

Брентфорд — Фулгем 0:0

Бернлі  — Ньюкасл 1:4

Голи: 1:0 — 19 Вілсон, 2:0 — 35 Лонгстафф, 3:0 — 40 Гімарайнш, 4:0 — 55 Ісак, 4:1 — 86 О`Ши

Шеффілд Юнайтед — Ноттінгем Форест 1:3

Голи: 1:0 — 17 Бреретон, 1:1 — 27 Гадсон-Одой, 1:2 — 51 Ейтс, 1:3 — 65 Гадсон-Одой

Манчестер Сіті — Вулвергемптон 5:1

Голи: 1:0 — 12 Голланд (пен), 2:0 — 35 Голланд, 3:0 — 45+3 Голланд, 3:1 — 53 Хван Чі Хан, 4:1 — 54 Голланд, 5:1 — 85 Альварес

Наразі Арсенал посідає 1 місце в турнірній таблиці АПЛ з 83 очками. У найближчого переслідувача Ман Сіті — 82 залікових пунктів, але "містяни" мають гру в запасі.

Напередодні Челсі з українським вінгером Михайлом Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі чемпіонату (2:0).

Нагадаємо, Іпсвіч вперше за 22 роки повернеться в елітний дивізіон Англії.

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