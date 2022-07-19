Кенійка Кіп'єгон виграла фінальний забіг чемпіонату світу на 1500 м

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Фаіт Кіп'єгон тріумфувала на дистанції 1500 м на чемпіонаті світу-2022, що триває в американському Юджині.

Кенійка подолала дистанцію за - 3:52.96. Другою фінішу дісталася ефіопка Гудаф Цегай (3:54.52), третьою - британка Лаура Муір (3:55.28 SB).

Кіп'єгон стала дворазовою чемпіонкою світу (Лондон-2017).

Нагадаємо, Андрій Проценко приніс Україні першу медаль ЧС-2022. 34-річний херсонець став третім у стрибках у висоту. Марина Бех-Романчук невдало виступила в фіналі змагань з потрійного стрибка - лише 11 місце.

Чемпіонкою світу в семиборстві стала бельгійка Нафіссату Тіам, а в чоловічому стипль-чезі не було рівних олімпійському чемпіону ель Баккалі.