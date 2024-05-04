Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах вперше в історії посіла 3 місце на Кубку світу в Гонконзі, здобувши перемогу над Південною Кореєю у матчі за бронзу.

Поєдинок завершився з рахунком 34:31. Старт матчу проходив у рівній боротьбі, ніхто не відпускав суперника на відстань понад два бали, проте щойно результат став 10:10, корейські рапіристки пішли у невеликий відрив, хоч і ненадовго. Коли команди перетнули позначку у 20 балів уже українки почали лідирувати і, зрештою, довели гру до перемоги.

Збірна України розпочала свій шлях з 1/8 фіналу, де впевнено здолала Канаду (45:32). У чвертьфіналі українкам протистояла Австрія, поєдинок завершився з рахунком 36:28. А в півфінальному матчі Україна поступилася лідеру світового рейтингу Італії (32:45).

У складі української команди виступали Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дарія Миронюк.

Зазначимо, що збірна України вдруге в сезоні покращує свій історичний показник. У лютому 2024 року українські рапіристки посіли 6 місце на КС в Єгипті, що до сьогоднішнього дня було найкращим результатом на такому рівні змагань.

Нагадаємо, у цей ігровий день чоловіча збірна України програла Італії в 1/8 фіналу Кубку світу. Напередодні Миронюк та Сопіт поступились на старті фінальної частини КС.