Канада тріумфувала в чоловічій естафеті на ЧС-2022

Збірна Канади виграла естафету 4х100 на чемпіонаті світу з легкої атлетики в американському Орегоні.

Четвірка Аарона Брауна, Джерома Блейка, Брендон Родні та Андре де Грассе продемонструвала найкращий результат сезону у світі - 37.48. Другою фінішувала збірна США, відставши всього на 7 сотих секунди - 37.55 SB, Велика Британія - третя (37.83 SB).

Українці в цій дисципліні участі не брали.

Ooooh, Canada 🎶



Aaron Brown 🇨🇦, Jerome Blake 🇨🇦, @RodneyGetEm 🇨🇦 and @De6rasse 🇨🇦 run a world-leading 37.48 to take men's 4x100m gold!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/co26hVaPuM