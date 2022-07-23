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Міллер-Уйбо вперше стала чемпіонкою світу в бігу на 400 м

Сьогодні 06:46 168 0
Міллер-Уйбо вперше стала чемпіонкою світу в бігу на 400 м
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Дворазова олімпійська чемпіонка з Багам Шонна Міллер-Уйбо стала чемпіонкою світу в бігу на 400 м. 

Новоспечена чемпіонка подолала дистанцію з найкращим результатом сезону в світі - 49.11 WL. Срібну медаль завоювала предстаниця Домініканської Республіки - Марілейді Пауліно (49.60), бронза у Сади Вілльямс із Бермуд (49.75 NR).

Для Уйбо це перша золота медаль на чемпіонатах світу. У Пекіні-2017 і Досі-2019 вона була срібною призеркою в бігу на 400 м, у Лондоні-2017 - бронзовою на 200-метрівці.

Українка Ганна Рижикова фінішувала восьмою у фінальному забігу на 400 м з бар'єрами.

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