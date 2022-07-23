Міллер-Уйбо вперше стала чемпіонкою світу в бігу на 400 м

Джерело - Чемпіон.

Дворазова олімпійська чемпіонка з Багам Шонна Міллер-Уйбо стала чемпіонкою світу в бігу на 400 м.

Новоспечена чемпіонка подолала дистанцію з найкращим результатом сезону в світі - 49.11 WL. Срібну медаль завоювала предстаниця Домініканської Республіки - Марілейді Пауліно (49.60), бронза у Сади Вілльямс із Бермуд (49.75 NR).

Для Уйбо це перша золота медаль на чемпіонатах світу. У Пекіні-2017 і Досі-2019 вона була срібною призеркою в бігу на 400 м, у Лондоні-2017 - бронзовою на 200-метрівці.

Українка Ганна Рижикова фінішувала восьмою у фінальному забігу на 400 м з бар'єрами.