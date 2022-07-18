Чептегей вдруге поспіль виграв чемпіонат світу в бігу на 10 000 м

Джерело - Чемпіон.

Бігун із Уганди Джошуа Чептегей виграв забіг на 10 000 м на чемпіонаті світу-2022 в американському Юджині.

Чемпіон світу та олімпійських ігор подолав дистанцію за 27:27.43 (SB). Срібну медаль виборов кенієць Стенлі Вайчака Мбуру (27:27.90 SB), третім фінішував угандець Якоб Кіплімо (27:27.97 SB).

Таким чином, 25-річний Чептегей захистив титул чемпіона світу на цій дистанції.

Американки Наджеотт і Андерсен тріумфували в стрибках із жердиною та метанні молота відповідно.