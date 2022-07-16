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Собчук і Шевчук фінішували 11 та 12 у ходьбі на 20 км на чемпіонаті світу

Сьогодні 06:45 254 0
Собчук і Шевчук фінішували 11 та 12 у ходьбі на 20 км на чемпіонаті світу
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Українки Олена Собчук і Ганна Шевчук фінішували 11-ю і 12-ю відповідно в спортивній ходьбі на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який напередодні стартував в американському Юджині.

Собчук подолала дистанцію за 1:31:19, Шевчук - за 1:31:42 (кращий результат сезону). Чемпіонкою стала перуанка Кімберлі Гарсія Леон (1:26:58, NR - національний рекорд), срібну медаль виборола полька Катаржина Зджебло (1:27:31 NR), бронза в китаянки Шиджи Кіянг (1:28:17).

Людмила Оляновська не змогла фінішувати.

Михайло Кохан вийшов у фінал в метанні молота, а Андрій Проценко подолав кваліфікацію в стрибках у висоту.

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