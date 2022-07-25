Головне
Бех-Романчук посіла 8 місце на чемпіонаті світу в стрибках у довжину, Міхамбо захистила титул
Сьогодні 05:25 410
Нігерійка Амусан встановила світовий рекорд у бігу на 100 м з бар'єрами
Сьогодні 04:26 190
Збірна України програла Бразилії у фінал студентського ЧС-2022
Вчора 22:41 583
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 22:34 383
Бех-Романчук в останній день чемпіонату світу боротиметься за медалі у стрибках у довжину
Вчора 17:45 1615
Збірна України U-20 програла Чехії та посіла останнє місце на Євробаскеті
Вчора 14:24 334
Бех-Романчук: Перший крок зроблено - рухаємося далі
Вчора 10:40 1506
Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі
Вчора 08:08 8730
Українкам не вистачило 14 сотих секунди для виходу в фінал естафети ЧС-2022
Вчора 06:51 1350
Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину
Вчора 04:15 2837
Прямі трансляції

Бех-Романчук посіла 8 місце на чемпіонаті світу в стрибках у довжину, Міхамбо захистила титул

Сьогодні 05:25 410 0
Бех-Романчук посіла 8 місце на чемпіонаті світу в стрибках у довжину, Міхамбо захистила титул
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Німкеня Малайка Міхамбо захистила титу чемпіоеки світу в стрибках у довжину.

У четвертій фінальні спробі олімпійська чемпіонка Токіо-2020 стрибнула на 7.09, що й дозволило їй здобути другу поспіль золоту медаль на чемпіонатах світу. Уже в статусі чемпіонки Юджина-2022 Малайка в шостій спробі стрибнула на 7.12.

Срібною призеркою стала нігерійка Есе Бруно (7.02 SB), бронзовою - представниця Бразилії Летиція Осо Бруме.

Марина Бех-Романчук не змогла повторити успіх 3-річної давнини, посівши лише 8 місце (6.82). На чемпіонаті світу в Досі-2019 українка здобула срібну медаль.

Таким чином, українські легкоатлети здобули дві медалі на чемпіонаті світу-2022. Андрій Проценко виборов бронзу в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх здобула срібло в тій же дисципліні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна легенд з Срною та Шовковським перемогла збірну шоубізнесу Збірна легенд з Срною та Шовковським перемогла збірну шоубізнесу 2559
Бех-Романчук: Перший крок зроблено - рухаємося далі Бех-Романчук: Перший крок зроблено - рухаємося далі 1506
Реал без Луніна програв Барселоні Реал без Луніна програв Барселоні 1211
Миколенко відзначився голом у матчі з Блекпулом Миколенко відзначився голом у матчі з Блекпулом 1278
Бех-Романчук в останній день чемпіонату світу боротиметься за медалі у стрибках у довжину Бех-Романчук в останній день чемпіонату світу боротиметься за медалі у стрибках у довжину 1615
Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі 8730
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 20236 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20911 3
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 8205 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24042
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 246656
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18068