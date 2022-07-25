Джерело - Чемпіон.

Німкеня Малайка Міхамбо захистила титу чемпіоеки світу в стрибках у довжину.

У четвертій фінальні спробі олімпійська чемпіонка Токіо-2020 стрибнула на 7.09, що й дозволило їй здобути другу поспіль золоту медаль на чемпіонатах світу. Уже в статусі чемпіонки Юджина-2022 Малайка в шостій спробі стрибнула на 7.12.

Срібною призеркою стала нігерійка Есе Бруно (7.02 SB), бронзовою - представниця Бразилії Летиція Осо Бруме.

Марина Бех-Романчук не змогла повторити успіх 3-річної давнини, посівши лише 8 місце (6.82). На чемпіонаті світу в Досі-2019 українка здобула срібну медаль.

Таким чином, українські легкоатлети здобули дві медалі на чемпіонаті світу-2022. Андрій Проценко виборов бронзу в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх здобула срібло в тій же дисципліні.