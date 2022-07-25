Чоловіча збірна США виграла естафету 4х400 м на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Американські бігуни з найкращим результатом сезону в світу тріумфували в естафеті 4х400 м в останній день чемпіонату світу-2022.

Результат переможців - 2:56.17 WL. Срібло дісталося легкоатлетам із Ямайки (2:58.58 SB), бронза представникам Бельгії (2:58.72 SB).

Українка Марина Бех-Романчук в останній день ЧС невдало виступила в секторі зі стрибків у довжину, показавши лише 8-й результат. Українські легкоатлети здобули дві медалі на чемпіонаті світу-2022. Андрій Проценко виборов бронзу в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх здобула срібло в тій же дисципліні.