Цегай - чемпіонка світу з бігу на 5000 м, Чебет відстала на 46 сотих секунди

Джерело - Чемпіон.
Ефіопка Гудаф Цегай виграла забіг на 5000 м на чемпіонаті світу в американському Орегоні.
Для Цегай це перше золото світових першостей на відкритих аренах, її результат - 14:46.29. Другою фінішувала Беатріс Чебет із Кенії (14:46.75 SB), третє місце посіла ефіопка Давіт Сеяум (14:47.36).
Українки в цій дисципліні участі не брали.
Doha '19 🥉 (1500m)— World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022
Oregon '22 🥈 (1500m)
Oregon '22 🥇 (5000m)
Gudaf Tsegay 🇪🇹 finally strikes world gold!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/TqcpAaAYah
Раніше Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину.