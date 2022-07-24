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Цегай - чемпіонка світу з бігу на 5000 м, Чебет відстала на 46 сотих секунди

Сьогодні 08:07 77 0
Цегай - чемпіонка світу з бігу на 5000 м, Чебет відстала на 46 сотих секунди
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022, #Цегай

Джерело - Чемпіон.

Ефіопка Гудаф Цегай виграла забіг на 5000 м на чемпіонаті світу в американському Орегоні.

Для Цегай це перше золото світових першостей на відкритих аренах, її результат - 14:46.29. Другою фінішувала Беатріс Чебет із Кенії (14:46.75 SB), третє місце посіла ефіопка Давіт Сеяум (14:47.36).

Українки в цій дисципліні участі не брали.

Раніше Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину.

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