Цегай - чемпіонка світу з бігу на 5000 м, Чебет відстала на 46 сотих секунди

Джерело - Чемпіон.

Ефіопка Гудаф Цегай виграла забіг на 5000 м на чемпіонаті світу в американському Орегоні.

Для Цегай це перше золото світових першостей на відкритих аренах, її результат - 14:46.29. Другою фінішувала Беатріс Чебет із Кенії (14:46.75 SB), третє місце посіла ефіопка Давіт Сеяум (14:47.36).

Українки в цій дисципліні участі не брали.

Doha '19 🥉 (1500m)

Oregon '22 🥈 (1500m)

Oregon '22 🥇 (5000m)



Gudaf Tsegay 🇪🇹 finally strikes world gold!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/TqcpAaAYah — World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022

Раніше Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину.