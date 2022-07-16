Килипко не потрапила в фінал чемпіонаті світу зі стрибків з жердиною

Джерело - Чемпіон.
Харків'янка Тетяна Килипко не змогла подолати кваліфікацію чемпіонату світу у секторі зі стрибків з жердиною.
Найкраща спроби українки - 4,35. Кваліфікаційний нормати 4,65 (Q) або 12 найкращих результатів (q).
Група A
Група B
Михайло Кохан і Андрій Проценко пробилися до фіналів у метанні молота та стрибках у висоту відповідно. У спортивні ходьбі на 20 км Олена Собчук і Ганна Шевчук дісталиля фінішу 11-ю і 12-ю.
Метальниця молота Ірина Климець завершила змагання на стадії кваліфікації.