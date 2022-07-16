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Килипко не потрапила в фінал чемпіонаті світу зі стрибків з жердиною

Сьогодні 08:53 256 0
Килипко не потрапила в фінал чемпіонаті світу зі стрибків з жердиною
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Харків'янка Тетяна Килипко не змогла подолати кваліфікацію чемпіонату світу у секторі зі стрибків з жердиною.

Найкраща спроби українки - 4,35. Кваліфікаційний нормати 4,65 (Q) або 12 найкращих результатів (q).

Група A

Група B

Михайло Кохан і Андрій Проценко пробилися до фіналів у метанні молота та стрибках у висоту відповідно. У спортивні ходьбі на 20 км Олена Собчук і Ганна Шевчук дісталиля фінішу 11-ю і 12-ю.

Метальниця молота Ірина Климець завершила змагання на стадії кваліфікації.

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