Дос Сантос з рекордом став чемпіоном світу в бігу на 400 м з бар'єрами

Фінал у бігу на 400 м з бар'єрами завершився сенсацією

Джерело - Чемпіон.

Алісон Дос Сантос тріумфував у фінальному забігу чемпіонату світу на дистанції 400 м з бар'єрами.

22-річний бразилець оновив рекорд чемпіонатів світу - 46.29. Срібним призером став Рай Бенджамін (46.89 SB), бронзовим - інший американець - Тревор Бассітт (47.39 PB).

Легендарний норвежець, дворазовий чемпіон світу (Лондон-2017, Доха-2019) Карстен Варгольм через падіння фінішував лише сьомим.

Нагадаємо, біг на 1500 м у чоловіків завершився також сенсацією.

Ярослава Магучіх у стрибках у висоту виборола срібну медаль, Ірина Геращенко завершила змагання четвертою. А Ганна Рижикова та Вікторія Ткачу пробилися в півфінал бігу на 400 м з бар'єрами.