Головне
Магучіх виграла срібну медаль чемпіонату світу
Сьогодні 05:48 380
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 07:12 16757
Геращенко зупинилася за крок до медалі на чемпіонату світу
Сьогодні 05:36 218
Рижикова та Ткачук вийшли у півфінал чемпіонаті світу в бігу на 400 м з б'єрами
Сьогодні 05:09 151
Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування
Вчора 20:13 343
Магучіх та Геращенко позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 19 липня
Вчора 20:07 2969
Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Вчора 19:13 1873
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі
Вчора 18:41 5096
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Вчора 13:33 10838
Дніпро-1: Йовичевич проявив себе, як справжній кріт
Вчора 11:14 929
Прямі трансляції

Дос Сантос з рекордом став чемпіоном світу в бігу на 400 м з бар'єрами

Сьогодні 06:58 134 0
Фінал у бігу на 400 м з бар'єрами завершився сенсацією
Дос Сантос з рекордом став чемпіоном світу в бігу на 400 м з бар'єрами
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Алісон Дос Сантос тріумфував у фінальному забігу чемпіонату світу на дистанції 400 м з бар'єрами.

22-річний бразилець оновив рекорд чемпіонатів світу - 46.29. Срібним призером став Рай Бенджамін (46.89 SB), бронзовим - інший американець - Тревор Бассітт (47.39 PB).

Легендарний норвежець, дворазовий чемпіон світу (Лондон-2017, Доха-2019) Карстен Варгольм через падіння фінішував лише сьомим.

Нагадаємо, біг на 1500 м у чоловіків завершився також сенсацією.

Ярослава Магучіх у стрибках у висоту виборола срібну медаль, Ірина Геращенко завершила змагання четвертою. А Ганна Рижикова та Вікторія Ткачу пробилися в півфінал бігу на 400 м з бар'єрами.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі 5096
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 16757
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО 6666
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона 10777
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 10838
Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE 160678
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1070
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5915 7
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11249
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 19828 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 22030
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 29800 2