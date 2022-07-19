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Бех-Романчук провалилася в фіналі потрійного стрибка, Рохас стала чемпіонкою світу

Сьогодні 05:35 1867 0
Бех-Романчук провалилася в фіналі потрійного стрибка, Рохас стала чемпіонкою світу
#1+1, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Україка Марина Бех-Романчук невдало виступила в фіналі потрійного стрибка на чеспіонаті світу-2022, що триває в американському Юджині.

У третій спробі 27-річна хмельничанка стрибнула на 13.91 і завершила боротьбу після трьох фінальних спроб на 11 місці з 12 учасниць. 8 найкращих після перших трьох спроб продовжили боротьбу за медалі.

Нагадаємо, українка впевнено пробилась до фіналу, стрибнувши в кваліфікації з першої спроби на 14.54.

Золоту медаль упевнено виграла  олімпійська чемпінка, чемпіонка та рекордсменка Юлімар Рохас із Венесуели (15.47 WL). Срібло в Шанейки Рікеттс із Ямайки (14.89 SB), бронза в американки Торі Франклін (14.72 SB).

Андрій Проценко cтав бронзовим призером ЧС-2022 у стрибках у висоту.

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