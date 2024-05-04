Джерело - Чемпіон.

Український нападник Артем Довбик Жирони відзначився черговим голом у чемпіонаті Іспанії.

На домашній матч проти Барселони форвард вийшов у стартовому складі й відзначився взяттям воріт уже на 4-й хвилині. За хвилину до цього "синьо-гранатові" відкрили рахунок у грі зусиллями Крістенсена.

Гол для Довбика став 20-м у поточному сезоні Ла-Ліги. Загалом форвард збірної України провів 32 матчі в чемпіонаті, у якому також відзначився 5 асистами.

Найближчий переслідувач гравця збірної України - Джуд Беллінгем з Реала забив на 2 голи менше.

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