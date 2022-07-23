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Рижикова фінішувала 8-ю в фіналі чемпіонату світу забігу на 400 м з бар'єрами

Сьогодні 06:07 211 0
Рижикова фінішувала 8-ю в фіналі чемпіонату світу забігу на 400 м з бар'єрами
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Ганна Рижикова посіла восьме місце на чемпіонаті світу-2022 в бігу на 400 м з бар'єрами.

Результат українки - 54.93.

Чемпіонкою з новим світовим рекордом стала американка Сідні Маклафлін - 50.68 WR. Другою фінішувала представниця Нідерландів Фенке Бол (52.27 =SB), третьою - Ділліла Мухамед із США (53.13 SB).

Нагадаємо, інша українка - Вікторія Ткачук завершила змагання на стадії півфінальних забігів.

У  скарбничці збірної України на чемпіонаті світу - 2 медалі. Ярослава Магучіх стала срібною призеркою у стрибках у висоту, Андрій Проценко - бронзовим у цьому ж виді.

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