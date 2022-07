Фенг стала чемпіонкою світу в метанні диска

Китаянка Бін Фенг з особистим рекордом здобула золоту медаль у метанні диска на чеспіонаті світу-2022.

У першій же спробі Фенг метнула снаряд на 69.12 - результат, який виявився чемпіонським. Срібну медаль здобула хорватка Сандра Перкович (68.45 PB), бронза - в представниці США Валері Алльман (68.30).

Українки в цьому виді програми участі не брали.

WORLD CHAMPION ‼️



Feng Bin 🇨🇳 throws a huge personal best of 69.12m to become the women’s discus world champion!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/5WTuzv5k2A