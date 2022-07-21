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Фенг стала чемпіонкою світу в метанні диска

Сьогодні 09:33 254 0
Фенг стала чемпіонкою світу в метанні диска
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Китаянка Бін Фенг з особистим рекордом здобула золоту медаль у метанні диска на чеспіонаті світу-2022.

У першій же спробі Фенг метнула снаряд на 69.12 - результат, який виявився чемпіонським. Срібну медаль здобула хорватка Сандра Перкович (68.45 PB), бронза - в представниці США Валері Алльман (68.30).

Українки в цьому виді програми участі не брали.

Нагадаємо, Ганна Рижикова з 8-м часом пробилася в фінал бігу на 400 м з бар'єрами. Після шести змагальних днів у збірної України дві медалі, обидві в стрибках у висоту  - бронза Андрія Проценка та срібло Ярослави Магучіх.

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