Кенієць Корір уперше став чемпіоном світу в бігу на 800 м

Еммануель Кіпкуруй Корір із Кенії посів перше місце в бігу на 800 м в американському Орегоні.

Це перша золота медаль чемпіонатів світу в кар'єрі 27-річного атлета, його результат - 1:43,71 SB. Другим фінішував алжирець Джамел Седжаті (1:44,14), третім - Марко Ароп із Канади (1:44,28).

Українці в цій дисципліні участі не брали.

So much control 😤



Emmanuel Korir 🇰🇪 confirms his 800m dominance and runs 1:43.71 to add a world title to his Olympic gold medal!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/7kTJrMkz68