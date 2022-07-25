Дюплантіс зі світовим рекордом здобув золото ЧС-2022 у стрибках з жердиною

Джерело - Чемпіон.

Швед Арманд Дюплантіс виграв золоту медаль чемпіонату світу-2022 у стрибках з жердиною, оновивши власний світовий рекорд.

Новим орієнтиром для стрибунів із жердиною тепер 6.21 м. Срібну медаль завоював американець Крістофер Нільсен (5.94), бронзову - філіпінець Ернест Джон Обієна (5.94).

В останній змагальний день не лише Дюплантіс оновив світове досягнення. Нігерійка Амусан встановила світовий рекорд у бігу на 100 м з бар'єрами.

Українка Марина Бех-Романчук в останній день ЧС невдало виступила в секторі зі стрибків у довжину, показавши лише 8-й результат. Українські легкоатлети здобули дві медалі на чемпіонаті світу-2022. Андрій Проценко виборов бронзу в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх здобула срібло в тій же дисципліні.