Збірна США виграла естафету на ЧС-2022, Ямайка відстала на 4 сотих секунди

Американки тріумфували в естафеті 4х100 на чемпіонаті світу в американському Орегоні.

Збірна США у складі Мелісси Джефферсон, Еббі Штайнер, Дженни Прандіні та Тваніші Террі продемонструвала найкращий результат сезону у світі - 41.14. Другою фінішувала збірна Ямайки, відставши всього на 4 сотих секунди - 41.18 SB, Німеччина - третя (42.03 SB).

Українки в цій дисципліні участі не брали.

Still not over this finish 🤯



Melissa Jefferson 🇺🇸, @abbysteiner1 🇺🇸, @J_Prandini 🇺🇸 and @TeeTeeTerry_ 🇺🇸 make the home crowd go crazy and strike women's 4x100m gold for the USA!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/H9BGofdiIu