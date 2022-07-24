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Збірна США виграла естафету на ЧС-2022, Ямайка відстала на 4 сотих секунди

Сьогодні 08:52 354 0
Збірна США виграла естафету на ЧС-2022, Ямайка відстала на 4 сотих секунди
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Американки тріумфували в естафеті 4х100 на чемпіонаті світу в американському Орегоні.

Збірна США у складі Мелісси Джефферсон, Еббі Штайнер, Дженни Прандіні та Тваніші Террі продемонструвала найкращий результат сезону у світі - 41.14. Другою фінішувала збірна Ямайки, відставши всього на 4 сотих секунди - 41.18 SB, Німеччина - третя (42.03 SB).

Українки в цій дисципліні участі не брали.

Раніше Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину.

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