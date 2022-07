Американські спринтери зайняли увесь подіум чемпіонату світу на 100-метрівці

Повним тріумфом американців завершилися змагання спринтерів на дистанції 100 м на чемпіонаті світу-2022.

Чемпіоном став Фред Керлі з результатом - 9.86. Срібну медаль виборов Марвін Брейсі (9.88), бронза в Трейвона Броммеля (9.88). Долю срібної і бронзової нагороди вирішив фотофініш.

What a race 🤯@fkerley99 🇺🇸 strikes world 100m gold in 9.86 and leads a US 1-2-3 on home soil 🧹#WorldAthleticsChamps @usatf pic.twitter.com/tvSf11pbEK