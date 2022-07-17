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Американські спринтери зайняли увесь подіум чемпіонату світу на 100-метрівці

Сьогодні 07:00 370 0
Американські спринтери зайняли увесь подіум чемпіонату світу на 100-метрівці
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Повним тріумфом американців завершилися змагання спринтерів на дистанції 100 м на чемпіонаті світу-2022.

Чемпіоном став Фред Керлі з результатом - 9.86. Срібну медаль виборов Марвін Брейсі (9.88), бронза в Трейвона Броммеля (9.88). Долю срібної і бронзової нагороди вирішив фотофініш.

На дистанці 10 000 м у жінок золоту медаль виграла ефіопка Гіді.

Марина Бех-Романчук упевнено подолала кваліфікацію у потрійному стрибку, а Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх вийшли в фінал у секторі зі стрибків у висоту.

Михайло Кохан посів лише сьоме місце в фіналі з метання молота.

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